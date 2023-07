Piden que no dejen salir del país a 3 acusados por la muerte de Emilia

En la justicia platense se hizo un pedido para que tres de los acusados por la muerte de Emilia Uscamayta Curi no puedan salir del país, debido a la imputación que pesa sobre ellos. Se trata de Carlos Bellone, Raúl García y Santiago Piedrabuena. Sobre el cuarto sospechoso que llegó a juicio, Gastón Haramboure, cabe destacar que pesa sobre él la modalidad de la prisión domiciliaria.

Según fuentes judiciales, la solicitud fue realizada por el bloque acusador, dado a que los mismos se encuentran en libertad, luego de obtener la eximición de prisión, y podrían frustrar el trámite del proceso.

Durante la jornada de ayer también se realizó la ampliación de la declaración de uno de los testigos, que volvió a relatar las presiones sufridas al denunciar la realización de la fiesta clandestina.

“No recuerdo a qué altura del año me llaman y me dicen que había que acomodar algunas cosas y ahí nomas les digo que yo no voy a cambiar la declaración”, aseguró sin titubeos. Y después agregó: “Cuando pedía la suspensión de la fiesta, hubo un hermetismo que nadie te atendía el teléfono, después era un llamar todos los días, después de la denuncia todos querían hablar conmigo y vinieron las represalias”.

La declaración se extendió por casi una hora, en la que brindó detalles respecto de cómo se sucedieron los hechos desde la delegación comunal de la que formaba parte en torno a la fiesta clandestina.

Luego de su declaración ante el Tribunal, el testigo charló con EL DIA y dijo “una noche recibí dos tiros y me rompieron los vidrios del garaje. Eso nunca se investigó. Pero no tengo miedo, porque cada uno sabe lo que hace. A mí me correspondía venir y declarar. No esta bueno que esto quede impune, que la familia de Emilia pueda recuperar algo de lo que perdió y un poco de dignidad también”.

UN MILLÓN DE AMIGOS

Cuando comenzó la ronda de testigos propuestos por la defensa de los acusados (Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina y Marcelo Peña), fueron siete las personas que declararon haber organizado “otra fiesta” la madrugada del primero de enero de 2016.

Todos aseguraron formar parte de un “grupo de amigos”, que se dedicaba a organizar eventos entre los que se encontraba uno de los imputados: Santiago Piedrabuena. Lo llamaban “NPM”.

Uno de ellos declaró que “había un poco más de 500 amigos.” Al escucharlo, la fiscal, Silvina Langone, observando algunas inconsistencias, respondió asombrada: “500 amigos… ¿Querían emular a Roberto Carlos?”.

Por el lado, de Carlos Bellone -dueño de la quinta-, se incorporó la póliza de seguro que había adquirido para el 31 de diciembre de 2015 y el primero de enero de 2016.

Se trata de una póliza de responsabilidad civil, que cubría el “derrumbe de cartelería, incendio, rayo, suministro de alimentos y espectadores”.

Sin embargo, la misma no abarcaba “coberturas adicionales” por riesgos tales como el acceso a la pileta, donde Emilia encontró la muerte.