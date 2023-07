“Me alivió el corazón”, dijo el padre de la víctima

Héctor “Peca” González, el padre de Lucas, indicó que el fallo que condenó a prisión perpetua a tres policías de la Ciudad, fue “un alivio al corazón” y consideró que con esta decisión judicial su hijo “va a poder descansar en paz”.

“Me saqué una mochila de encima”, aclaró apenas concluyó la lectura del veredicto aún dentro de la sala de audiencias de los Tribunales de Comodoro Py, donde agregó que, junto a su esposa Cintia López, aceptaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 25: “Lo tomamos bien”.

Respecto a los imputados, el padre de Lucas manifestó que no les dirigió la mirada en ningún momento.

“No los miré, no quería, no necesitaba mirarlos, porque ya con lo que escuché, me alivió el corazón. Para Lucas le pido que descanse en paz, y le digo que papá hizo todo, la peleó con todos, con toda esta gente”, aseguró.

Por su parte, Cintia López, la mamá de Lucas, declaró: “Se hizo justicia” y resaltó que “hubo odio racial, el que hizo referencia el fallo”.

“Lo sostuvimos todo el tiempo, lo sostuvimos desde el primer día”, concluyó emocionada.