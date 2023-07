Ringuelet en la línea de fuego: los robos no paran y se extiende el temor

En el listado de localidades o barrios de La Plata más castigados por la inseguridad, no se puede dejar de mencionar a Ringuelet, cuyos vecinos se muestran aterrados por la seguidilla de robos.

En las últimas horas, de acuerdo a fuentes policiales, la ruleta de la ola delictiva hizo pleno en la casa de una familia de 9 y 519.

Según relató la propietaria, de 57 años, los ladrones la sorprendieron en el patio delantero de la finca y la obligaron a entrar bajo amenazas.

La víctima declaró que dentro del domicilio estaba su hijo, de 30 años, junto a quien fue maltratada con reiterados golpes de puño e inmovilizada.

En esas circunstancias, ambos no pudieron más que esperar que los intrusos decidan emprender la retirada.

En el tiempo que estuvieron allí adentro, manejando la escena a su antojo, se dedicaron a revolver todo. El inmueble quedó literalmente “patas para arriba”.

Se supo que los asaltantes escaparon con un monto de dinero que no trascendió y diferentes objetos de valor, que cargaron en un auto para iniciar la fuga.

El rodado de la banda era un VW Gol Trend de color azul petróleo.

Ningún rastrillaje por la zona, de los que inició la Policía apenas se tomó conocimiento de lo ocurrido, permitió localizarlo.

Por eso ahora todo está depositado en el avance de la investigación, de la que participa la UFI de Autores Ignorados Nº 9 de La Plata.

Las primeras diligencias son las de protocolo: relevamiento de testigos y cámaras de seguridad. También el levantamiento de rastros, para lo cual se convocó a un comitiva de la División Científica.

A la escena del ataque, por pedido expreso de los efectivos que tomaron contacto con las víctimas, acudió un equipo de emergencia, en este caso perteneciente a Defensa Civil.

De todas formas, se decidió no efectuar traslados, aunque los damnificados habrían tomado el compromiso de hacerse ver por personal especializado.

La primera hipótesis apunta a que se trató de un robo al voleo, aunque la forma de iniciar el golpe genera dudas. Es decir, no se descarta que los delincuentes tuvieran información de los movimientos del hogar.

“No podemos dar nada por seguro. Todo será materia de un minucioso análisis”, reveló un vocero ligado a la pesquisa.

En el barrio, cuando los patrulleros acudieron a cubrir la denuncia, había una gran convulsión.

Los vecinos, en gran número, estaban en la puerta de la casa de las víctimas y en las conversaciones sobrevolaba una sensación de absoluta preocupación.

En Ringuelet, como en tantas otras partes de la Ciudad, se registra una ola imparable de robos.

Por eso las muestras de hartazgo, bronca y los reclamos por medidas urgentes.

UN ANTECEDENTE CERCANO

Como se sabe, hace muy pocos días, a unos 500 metros de esa propiedad, se produjo otro robo, que tuvo gran repercusión, incluso nacional.

El encargado de darlo a conocer fue el propio damnificado, Walter Romero Gauna, de profesión periodista, quien relató con lujos de detalles lo sucedido en su casa de 5 bis y 517.

“Por suerte no estábamos, nos habíamos ido a un cumpleaños familiar y había quedado el auto de mi esposa en casa”, destacó.

A Romero Gauna le avisaron los vecinos que las puertas del domicilio estaban abiertas.

“Ingresaron y dieron vuelta absolutamente todo. Se llevaron tres televisores, dos computadoras, dos bicicletas, una PlayStation, un parlante profesional que usa mi hijo y algunos micrófonos también”, indicó al aclarar que los delincuentes también robaron el coche de la esposa.

El ataque le provocó gran angustia, sobre todo a su hija más chica, de 4 años, quien, cuando tenía tres, ya había pasado por un episodio traumático.

Romero Gauna recordó que “estando en una farmacia con la mamá, le apuntaron con una pistola”.

Cuando la nena, de manera lógica, empezó con las preguntas, “nosotros le decíamos que se quedara tranquila que los ladrones no sabían donde vivíamos, pero ahora le robaron una bicicleta que le habían regalado sus compañeritos de jardín. Por suerte los padres del colegio, en un gesto muy noble, que los enaltece, para destacar, decidieron regalarle otra. Fue muy emocionante”, manifestó.

“Esta zona de Ringuelet, y en particular esta esquina no da para más. El tema de la inseguridad es una constante. Hace 15 días también le robaron a la madrugada al vecino de al lado y le vaciaron la casa y a otro le robaron ya seis veces en lo que va del año”, denunció el periodista.

Y al respecto sentenció: “Todas las denuncias están hechas. Estamos todos los vecinos muy preocupados porque nunca tenemos una respuesta de seguridad ni del estado municipal ni del provincial. Absolutamente de ninguno”.

Romero Gauna aseguró que “a cada rato nos enteramos de algo nuevo respecto del robo. Por ejemplo, se llevaron un álbum de fotos familiares. ¿Para qué les sirve? -por los ladrones-”.

Seguidamente comentó que “soy docente en la facultad y me robaron todos los trabajos de mis alumnos. Eran como 300. Los había corregido y los tenía en mi computadora. Ahora ya no los tengo más. Tuve que pedir que me los volvieran a mandar para volverlos a corregir”.

Por último, mencionó que la idea de irse de La Plata -a un lugar más tranquilo- está instalada en su cabeza y en la de su esposa. No es solo una expresión de deseo. “De acá nos tenemos que ir”, concluyó.