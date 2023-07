Rusia está que arde: Kiev dañó un puente en Crimea

Un ataque en las primeras horas de ayer dañó un puente que une Rusia con Crimea -una península ucraniana anexada por Moscú- que es una ruta de suministro clave para las fuerzas del Kremlin en la guerra con Ucrania, lo que obligó al cierre temporal del tramo por segunda vez en menos de un año. Una pareja murió y su hija resultó herida.

El presidente ruso Vladimir Putin ordenó aumentar la seguridad en el puente de Kerch de 19 km de longitud, repitiendo un llamado que hizo en octubre de 2022 cuando el tramo resultó gravemente dañado por una explosión que Moscú también atribuyó a Kiev. El mandatario prometió además que “habrá una respuesta acorde de Rusia, por supuesto”.

“Lo que sucedió es otro acto terrorista del régimen de Kiev”, señaló Putin en una reunión televisada con funcionarios. “Es un crimen que no tiene sentido desde el punto de vista militar, no tiene importancia porque el puente de Crimea no se ha utilizado con fines militares en mucho tiempo, y es brutal, porque civiles inocentes resultaron heridos y asesinados”.

El tránsito de vehículos en el puente se detuvo, mientras que el tráfico ferroviario también se suspendió por alrededor de seis horas.

Las imágenes de satélite tomadas por Maxar Technologies mostraron graves daños en los carriles hacia el este y hacia el oeste del puente que cruza el Estrecho de Kerch en la parte más cercana a Rusia continental, con al menos una sección colapsada.

El ataque fue perpetrado por dos drones marítimos ucranianos, de acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia. Las autoridades ucranianas se mostraron evasivas a la hora de asumir la responsabilidad, como lo han hecho en ataques anteriores. Pero en lo que pareció ser un reconocimiento tácito, el Servicio de Seguridad de Ucrani indicó que revelará los detalles sobre cómo se organizó el “estallido” una vez que Kiev haya ganado la guerra. Por su parte, el canciller ucraniano, Dmitró Kuleba, argumentó que el puente de Kerch es un “objetivo militar legítimo”. “No todo puente es una infraestructura civil por definición. Este puente en particular, primero, se construyó ilegalmente, existe fuera de la ley y debemos recordarlo. Y segundo, se usa principalmente con fines militares y lo debemos considerar como tal”, dijo Kuleba preguntado por los periodistas en la sede de la ONU. Según recalcó, “el puente se usa sobre todo para suministrar al Ejército ruso en la Crimea ocupada y en el sur de Ucrania munición, combustible y otro equipamiento militar necesario para que el Ejército ruso continúe su guerra de agresión”.