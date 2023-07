Cristina, a la campaña: Máximo pidió que se sume

Máximo Kirchner junto a Wado De Pedro y el candidato local Selci, en Hurlingham/prensa UP

Máximo Kirchner acaso haya blanqueado ayer, los temores que sectores del oficialismo empezaron a advertir luego de que se eligiera a Sergio Massa como candidato presidencial y que tienen que ver con que el perfil del tigrense acaso sea refractario a los sectores más duros K. Por eso no resultó casual que el diputado nacional hiciera una apelación pública para que Cristina Kirchner participe activamente en la campaña electoral.

Durante un acto en Hurlingham, le pidió a la Vicepresidenta que “dé una mano” durante la campaña, al hablar en el lanzamiento de la precandidatura a intendente de del camporista Damián Selci que enfrentará al intendente peronista Juan Zabaleta.

“Les traigo el saludo de la compañera Cristina, que hablé antes de venir por acá. La quise convencer pero no pude. Yo les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina?”, planteó el referente de La Cámpora ante un público que respondió de manera afirmativa. Entonces, Máximo Kirchner completó el pedido a la ex mandataria nacional, algo para nada frecuente en sus intervenciones públicas: “Que recorra los lugares y nos dé una mano la compañera, porque la necesitamos”, sostuvo.

“Que nos dé una mano la compañera, la necesitamos todos los argentinos y las argentinas. El partido judicial nos prohibió votarla en esta elección, pero lo que vamos a hacer es militarla a consciencia para que el peronismo pueda realmente ofrecer la mejor de sus versiones al conjunto de la sociedad”, remarcó el legislador.

Por otro lado, Kirchner afirmó que el precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, está “teniendo que administrar (como ministro de Economía) las consecuencias de lo que fue un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Y no se privó de cuestionar a Alberto Fernández. “Si estamos acá es porque realmente siempre hemos dado la cara y cumplido todo lo que dijimos que íbamos a hacer. No como alguno que hace cuatro años atrás dijo que no iba a volver a pelear con Cristina y lo primero que hizo fue ir a pelearse con Cristina”, completó.

Y enseguida se enfocó en la oposición. “Hubo un Presidente que poco le importó su pueblo y lo trajo de vuelta (al FMI) y se resbaló la plata”, dijo en referencia a Mauricio Macri.

“Debe hacerse cargo (la directora del FMI, Kristalina) Georgieva de lo que hizo (Christine) Lagarde porque ahora andan reclamando un plan macroeconómico. Quisiera saber cuál fue el plan que les mostró Macri para que le prestaran semejante cantidad de dinero”, apuntó.

Además, sostuvo que en estas elecciones “algunos vienen con una propuesta de orden, palos y represión”, mientras que otros pretenden “la organización, convicción e inclusión de cada argentino”.

“No hace falta ser el más lucido o inteligente para darnos cuenta que todo no ha salido como queríamos y propusimos en 2019. Ha habido factores externos como lo fue la pandemia, pero eso no puede explicar todo aquello que nos faltó. Sería buscar justificaciones y no soluciones. Tenemos la oportunidad de demostrar que podemos asumir y metabolizar los errores cometidos y traducirlos en una fuerza”, subrayó.

Máximo Kirchner llegó a Hurlingham con toda la cúpula de La Cámpora para apoyar a Selci en la dura pelea interna con Zabaleta. Estuvieron, entre otros, Wado De Pedro y la candidata a senadora por La Plata, Florencia Saintout.