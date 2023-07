Rodríguez Larreta buscó bajarle el tono a la disputa con Bullrich

“Cuando gane, al día siguiente de la elección vamos a estar juntos”. Con esa frase de tono conciliadora, Horacio Rodríguez Larreta buscó salir de la pelea mediática que protagonizó en los últimos días con Patricia Bullrich y enviar un mensaje de concordia en medio de la tensa disputa que se libra en Juntos por el Cambio por la candidatura presidencial.

Larreta profundizó su posición durante una visita de campaña a Entre Ríos junto al candidato a gobernador Rogelio Frigerio, señalando que “resisto los archivos. Nunca me van a escuchar haciendo alusiones personales, críticas personalizadas o chicanas. No entro en eso porque para mí la unidad es la prioridad. Jamás lo voy a hacer aún cuando, como pasó esta semana, otros u otras lo hagan sobre mí. Nunca. Mi convicción es que el valor de la unidad es indestructible. No haré nada que atente contra eso, porque sería atentar contra el cambio en la vida de los argentinos”.

Larreta generó la furia del sector de Bullrich al apuntar contra la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada, al decir que había “fracasado”, lo que le valió una fuerte respuesta de la ex ministra de Seguridad, que lo trató de “ventajero” y “oportunista”.

Tras el revuelo, Larreta moderó sus palabras y explicó que cuando habló de fracaso aludía al “modelo de peleas y antinomias”.

“Lo que no se pudo, en ese momento -dijo al aludir al Gobierno de Macri- fue construir un apoyo suficiente para mantener ese cambio en el tiempo. Hoy tenemos más apoyos, pero no alcanza”.

ESTRATEGIAS

Más allá de las chicanas, el intercambio revela dos estrategias de campaña distintas: Bullrich será la continuadora de la línea ‘dura’ de Macri, con políticas de ‘shock’ en lo económico y también un perfil intransigente en materia de combate a la inseguridad. Larreta, en tanto, quiere hablarle al electorado que no es kirchnerista, que está en el centro del espectro político y que puede haberlo votado a Macri en el pasado pero que considera que durante esa gestión hubo varios errores.

Durante la semana, los dos búnkeres, el de Larreta y el de Bullrich, tuvieron una noticia buena y una mala en términos políticos: la mala fue la designación del ministro de Economía Sergio Massa como candidato del oficialismo. En medio de tantas diferencias, los estrategas de campaña de Larreta y de Bullrich coinciden en que el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro era un postulante menos competitivo que su par de Economía, quien finalmente fue el elegido por Unión por la Patria.

Pero la buena noticia vino de la mano de las encuestas, aún incipientes, que comenzarían a mostrar un declive en la intención de voto del representante de La Libertad Avanza, el economista Javier Milei, quien ya no se ubicaría protagonizando el tan mentado escenario de tercios que se planteó en el primer trimestre del año.

Según esa visión, Milei, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio se encaminaban a la elección donde cada sector tendría un tercio del electorado.

A la luz de más recientes sondeos, el escenario se parecería ahora más a una polarización entre el peronismo y JxC, con Milei ya sin chances de acercarse a ese escenario de tercios.

En una línea similar a Larreta, su compañero de fórmula Gerardo Morales también buscó bajarle los decibeles a la interna, pero al mismo tiempo lanzó una advertencia. “Nosotros no vamos a entrar en descalificaciones personales, ella (por Bullrich) hizo referencias personales a Horacio y creo que ese no es el camino: en la campaña hay que debatir ideas y ejes de campaña”, sostuvo y agregó que “nosotros no vamos a contestar”.

Cuando se le preguntó si coincide con la apreciación de Rodríguez Larreta acerca de que “el método Macri ya fracasó” y Morales reconoció: “que haya vuelto el kirchnerismo en 2019 no fue un éxito, y yo soy parte, me siento parte y responsable, fuimos una gestión que hizo cosas bien y cosas mal”.

Y le apuntó a su contrincante con respecto a las formas de hacer campaña. “Liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo, es tomar decisiones difíciles en momentos difíciles”, acotó.