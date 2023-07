En agosto suben otra vez las expensas: 15%

Las expensas de agosto tendrán un aumento promedio del 15 por ciento y se suman al calendario de subas que tendrá el próximo mes en distintos rubros básicos: transporte, cuotas de los colegios, combustibles, entre otros.

Según informaron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, entre el aumento a encargados de edificios y la quita de subsidios en la tarifa de la luz se estima un 15 por ciento de incremento promedio en las expensas de agosto.

“La luz hoy no representa un gasto alto en las expensas, pero al modificarse los valores empieza a tener un índice importante del costo en las expensas, obvio que esto no es igual para todos los edificios. En principio se verá un aumento en los edificios que tengan encargado por un lado y en aquellos a los que le hayan sacado el subsidio”, detalló Nicolas Juárez, presidente de la Cámara.

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) logró un acuerdo para los trabajadores, quienes recibirán un incremento del 6 por ciento en sus haberes de julio. Este aumento constituye la tercera cuota del incremento pactado que en total llega al 38 por ciente, acordado durante la última reunión. Además, se confirma que una suba adicional se aplicará en agosto.

Con las subas pactadas en el último acuerdo del sector quedó el cronograma de aumentos del siguiente modo: 20 por ciento en abril , 6 por ciento en mayo, 6 por ciento en julio y 6 por ciento en agosto.

El sueldo de los encargados tiene una incidencia de entre el 60 y 70 por ciento en las expensas. En lo que va del año, el aumento de estos gastos comunes en los edificios -en el primer trimestre del año- oscila entre el 25 y el 30 por ciento, según distintas fuentes consultadas por este diario.

En la Ciudad hay unos 3.500 edificios y son alrededor de 88.000 unidades funcionales sujetas al pago de expensas, según informaron en la Cámara de Administradores local.

Cabe aclarar que los incrementos que se registran en las expensas dependen del tipo de edificio que se trate, de su tamaño (no es lo mismo una vivienda multifamiliar con un ascensor que una con dos o tres ascensores), de la categoría de la propiedad, o de si tiene o no personal de seguridad o portero, pues no todos los inmuebles cuentan con esos servicios.

Con los aumentos en las expensas que se registran casi todos los meses de este año, también sufre un alza la morosidad en los consorcios, situación que puede generar diversos conflictos en los edificios de la Ciudad.

Según los últimos registros que tienen los administradores de consorcios, la morosidad ronda entre el 25 y 30 por ciento promedio.

Suele ocurrir que los consorcistas que están al día con las expensas deben afrontar la falta de pago de sus pares y con eso también se encarece el valor de las obligaciones mensuales y resulta casi inevitable los roces en los consorcios.

En relación a los precios de las expensas, en la actualidad rondan los siguientes valores: un mono ambiente paga cerca de 15 mil pesos promedio en el centro; los departamentos de un dormitorio pagan entre 23 y 25 mil pesos y el de 2 a 3 dormitorios cerca de 30 mil pesos, siempre con las prestaciones básicas, sin pagar ningún servicio extra.

Además se pudo saber que septiembre también llegará con subas, porque ingresa la última cuota del acuerdo con los sueldos de agosto y se aplicaría el ajuste trimestral en el mantenimiento de los ascensores en los casos que aún no se han cobrado.