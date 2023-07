Elecciones 2023.- "El blindaje ya lo hizo De la Rúa": duro cruce de Rodríguez Larreta a Bullrich

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que si llega a la Presidencia "no se repetirá" un blindaje como el que intentó implementar el expresidente Fernando de la Rúa durante su gobierno con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de esta forma se volvió a diferenciar de su rival en la interna de la coalición opositora, Patricia Bullrich, quien afirmó estar dispuesta a solicitar la asistencia del organismo de crédito internacional para eliminar las restricciones cambiarias.



“El blindaje fue algo que hizo De la Rúa y no lo vamos a repetir. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo terminó ese gobierno después de ese préstamo? ¿Así vamos a arrancar un Gobierno?, señaló Larreta en declaraciones a CNN Radio.



En un encuentro con candidatos que organizó la Sociedad Rural Argentina en el predio de Palermo, Bullrich había afirmado que si llegaba a la jefatura del Estado abandonaría desde el primer día de un eventual gobierno suyo las restricciones cambiarias, y que para lograrlo recurría a un préstamo del FMI para "blindar" la economía argentina.



"El blindaje" al que aludió Bullrich, remite al acuerdo que suscribió el 28 de enero 2000 la administración de Fernando De la Rúa -de quien ella fue ministra de Trabajo- con el FMI para obtener un desembolso de 7400 millones de dólares, y aun con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales y la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001.



El jefe de Gobierno porteño remarcó además que "no coincide" con esa propuesta de la exministra de Seguridad y sostuvo que "la solución" para los problemas que vive Argentina "no puede pasar por pedirle otro préstamo el FMI.



El precandidato también se diferenció de Bullrich, tal como lo hizo durante su presentación en La Rural, respecto de los plazos de salida de las restricciones cambiarias.



“Ningún economista serio dice que se puede sacar el cepo desde el primer día de un nuevo gobierno, porque no hay dólares en el Banco Central”, sostuvo.



En ese sentido, insistió en que la salida del denominado "cepo cambiario" se puede dar en la medida en que “se recompongan reservas del Banco Central y que se recupere confianza en la economía argentina”.



Sin embargo, aseguró que si es electo Presidente intentará remover las restricciones del mercado cambiario “lo antes posible”, pero con una receta gradual.



"Nuestra propuesta es hacer los deberes, bajar el déficit, acumular reservas y por último llegar a liberar el cepo. Esto se podrá hacer cuando esté hecho todo lo demás .Hay que ir flexibilizando”, concluyó.