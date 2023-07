Indignación por la extracción de dos árboles en Los Hornos

En la cuadra de 66 entre 131 y 132, Los Hornos, vecinos manifestaron su bronca por la extracción de dos tilos que permanecían desde hace años sobre la vereda. Según consignaron, los ejemplares no mostraban deterioro alguno. En ese sentido, los frentistas aseguraron estar indignados. “Eran dos árboles que estaban en perfecto estado. No había motivo alguno para sacarlos de ahí. No sabemos por qué se hizo esto y nadie da ninguna explicación”, deslizaron desde el barrio.