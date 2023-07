Tarragona será probado y podría jugar ante Platense: ¿su último partido en Gimnasia?

El delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata Cristian Tarragona acelera su recuperación y entre mañana y el sábado será probado y se definirá si estará a disposición del cuerpo técnico el domingo, cuando su equipo reciba a Platense en la 27ma y última fecha de la Liga Profesional de fútbol.



El atacante, que se recuperó de una lesión ligamentaria en el 2022, volvió a jugar en esta temporada y disputó 24 partidos entre liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana donde anotó siete goles.



Su último partido fue el 3 de julio contra Newell’s, cuando salió reemplazado a los 5 minutos del complemento por una lesión muscular.



Tarragona es uno de los referentes del joven plantel de Gimnasia, tiene contrato hasta fines del 2023 con una cláusula de salida de 300 mil dólares para irse a jugar al exterior, que no es extensiva según informó la dirigencia para el fútbol local, donde Independiente y San Lorenzo lo pretenden para la segunda parte del año.



La dirigencia, por su parte, busca prorrogarle el vínculo y mantenerlo dentro del plantel porque tanto el cuerpo técnico como la directiva lo consideran un jugador de valía.



En otro orden, el entrenador Sebastián Romero podrá contar con el regreso de Alan Lescano, que cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, aunque todavía no hay indicios del equipo para enfrentar al calamar, ya que aún no hubo practica formal de fútbol en el predio de Estancia Chica.



En cuanto al panorama de lesionados, el que está descartado para el domingo es Matías Melluso, quien en estos días busca definir su futuro y analiza propuestas del Pafos, de Chipre, y de Independiente del Valle de Ecuador. Su contrato termina en diciembre y no hay acuerdo por la renovación, por lo que su representante busca conseguir un resarcimiento económico por su salida anticipada.