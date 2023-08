VIDEO. Una platense de 12 años fue rescatada tras quedar colgada en un parque de Mar del Plata

Durante las vacaciones de invierno, una familia de La Plata visitó la ciudad balnearia de Mar del Plata y vivió momentos de terror. El sábado, mientras disfrutaban de unas atracciones aéreas de un parque de diversiones, sufrieron un percance que de milagro no terminó en tragedia.

Un padre y su hija se encontraban en uno de los circuitos diseñados en el parque aéreo, que ofrecía juegos de tirolesa y acrobacia para chicos, cuando el arnés se desajustó y la chica de 12 años quedó colgando de su zapatilla a varios metros de altura. Durante, al menos, veinte minutos la chica permaneció enganchada de una de sus zapatillas y sujetada por su padre en una maniobra muy riesgosa.

"Cuando hicimos el primer nivel, mi hija me dijo que lo tenía flojo y se lo volvieron a ajustar. Durante el circuito, mi hija perdió el equilibrio y, al soltarse por estar sujetada con el arnés, eso volvió a fallar y quedó colgando de milagro con la zapatilla", aseguró el padre de la chica.

Además, agregó: "Ahí me desesperé y traté de sujetarla con mis piernas. En el lugar no había protocolo, los chicos que trabajaban ahí no tenían idea de cómo actuar y no había escalera. Los padres que estaban ahí querían hacer una red humana".

A su vez, el padre explicó: "Somos una familia que se crio toda la vida en Barrio Jardín, hoy vivimos en City Bell y somos hinchas de Gimnasia. Fuimos a pasar unas vacaciones de invierno a Mar del Plata, a divertirnos, y lejos de ser divertido fue una situación traumática. Nos volvimos, esto nos amargó las vacaciones", señaló.