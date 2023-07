Martínez asumió como entrenador de Huracán

Tras su salida de Tigre, Diego Martínez asumió ayer como nuevo entrenador de Huracán, en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Parque Patricios.

El Gigolo consideró este paso como “muy importante” en su carrera y detalló que se encontró con un plantel bastante predispuesto. “Las expectativas son buenas y mi elección por Huracán tiene varias razones: Por la historia del club y por su idiosincrasia. Por eso lo tomo como un crecimiento para mi carrera”, destacó en conferencia de prensa.

Por otro lado, agregó: “Nos decían que este era un mal momento para venir, pero creo que Huracán tiene un plantel con futbolistas que se pueden adaptar a nuestra idea. Con Diego Dabove (su antecesor, ya en Instituto) tengo una relación de amistad y veía mucho su equipo. Sentí que este club nos quería y nos valora como cuerpo técnico. Eso me dio más ganas de ayudar y colaborar para salir de este momento complejo”.

También dejó en claro su idea de juego: “Tenemos una idea de sentir el juego pero no somos rígidos. Nos gustan los equipos protagonistas. Trataremos de construir uno cn identidad, con la idiosincrasia del club. Eso nos motiva muchísimo. El grupo está con muchas ganas de salir de esta mala situación deportiva. Y no vimos un grupo mal predispuesto como decían. No sentimos eso”.

También aseguró que piensa en contar con todos los futbolistas: “ Acá no hay ningún jugador marginado. Los que no fueron convocados en el partido anterior con Independiente fue por cuestiones futbolísticas”.