Estudiantes no pudo, Racing no quiso: un cero gigante

De los peores partidos del año en UNO. Estudiantes no le encontró la vuelta nunca al juego y pareció regular energías de cara al duelo del martes por la Sudamericana. Enfrente un rival, Racing, que sorprendentemente no quiso nunca tomar protagonismo y dejó de lado el discurso de su entrenador Fernando Gago. El resultado fue un empate 0-0 frío, aburrido y merecido que no le sirvió a ninguno de los dos y castigó a la multitud que copó la cancha pese al termómetro que invitaba a mirarlo por tele.

El primer tiempo se jugó a modo lento y muy disputado en la mitad de la cancha. Estudiantes arrancó con una propuesta diferente al resto de sus partidos: buscó tener menos la pelota y buscar pases filtrados o frontales a espaldas de los defensores de Racing. No lateralizó tanto el juego como en otros encuentros. Y en ese modo de querer jugar encontró algunos pocos espacios, siempre dentro de un contexto de puro estudio, mucha fricción y la polémica de siempre con el árbitro, esta vez Germán Delfino que fue muy riguroso al amonestar a Gastón Benedetti pero dejó jugar más fuerte de lo normal a los volantes de la Academia.

Más allá de tener la iniciativa y de querer buscar sorprender con esos pases para adelante, el Pincha no encontró los caminos hasta Gabriel Arias. No se encontró Nicolás Palavecino, le costó tener continuidad Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli, siempre claro a la hora de dar el pase, a veces abusó de eso mismo, el pase, y complicó el ingreso al área.

La jugada más clara la tuvo en el minuto 30, con una tremenda recuperación del Corcho Rodríguez en la mitad de cancha, pase a Rollheiser y una habilitación profunda de éste a Leo Godoy, que como una bala pasó al ataque por la derecha, El lateral probó por arriba del arquero visitante y la pelota bajó unos centímetros después de pasar el travesaño.

Racing, con un esquema cauteloso y esperando una contra, generó las chances más claras del primer tiempo. Ambas en los pies de Jonathan Gómez, que remató desde afuera del área en jugadas que encontró a la defensa retrocediendo. La primera salió cerca del palo izquierdo de Andújar, la segunda obligó al arquero a estirarse para desviarla al tiro de esquina. En esos 45 minutos Racing no se pareció en nada a lo que pregona Fernando Gago pero fue más peligroso que en buena parte del torneo.

Otro momento que no pasó desapercibido fue la lesión de Zaid Romero, que a los 12 minutos cayó muy mal en un salto y todo el peso de su cuerpo tuvo que bancar su rodilla izquierda. El central quiso seguir pero el intenso dolor lo obligó a dejar el campo. Una preocupación de cara a la serie con Barcelona y los riesgos de usar a los jugadores más importantes antes de un partido tan definitorio como el que tendrá en 72 horas contra los ecuatorianos.

Para jugar el complemento Domínguez hizo tres cambios juntos, una rareza de acuerdo a sus actitudes en sus partidos en el Pincha. Dos fueron para que descansen sus jugadores (Godoy y Rollheiser) y el cambio de Zapiola por Palavecino buscando mayor frescura y rapidez de mitad de cancha en adelante. No le funcionó porque el equipo siguió sin volumen de juego e iconexo entre el medio y la delantera.

Tampoco le funcionó la pelota parada. No estuvo certero ni preciso Fernando Zuqui, que le dejó muchas pelotas a las manos de Arias, que cuando no pudo despejar encontró a sus centrales vitales para alejar todo intento de peligro. No pudo por abajo y tampoco por arriba Estudiantes inquietar a Racing que siempre estuvo muy cómodo y confirme con el empate pese a su ubicación no tan favorable en la tabla de posiciones.

Para jugar los últimos 15 minutos el Pincha se quedó sin Mauro Boselli, otro jugador preservado para el partido de Copa. Lo reemplazó Mauro Méndez en un equipo que se fue resignando a conseguir el triunfo y empezando a sufrir las contras y la pelota parada del rival, casi una antítesis a lo imaginado en la previa. Pero en este fútbol pragmático de hoy en día los libros se queman pese al frío y los discursos.

Sorprendió esa actitud de Racing, que además de no proponer absolutamente nada se abrazó tan fuerte al empate en los minutos finales al punto de que varios de sus jugadores se tiraron al piso para pedir la asistencia médica. Eso, en un partido tan chato y con una temperatura tan baja no lo enfrió sino que lo congeló. Por si no alcanzaba, Gago se guardó las últimas ventanas de cambios cuando hasta los más fanáticos querían irse de la cancha para no ver ese bodrio encima con una actitud tan mezquina de parte de un equipo tan grande.

No hubo más tiempo y la falta de gol de Estudiantes no pudo contra esa barrera que le propuso su rival. Otro empate, el sexto en 10 partidos, que no hizo otra cosa que ponerle un freno a la escalada en la Liga Profesional, donde hoy está sexto pero a la espera que jueguen los demás.

La opción más clara fue un remate desde la derecha del ingresado Mancuso, en el complemento

El análisis de Martín Cabrera tras el empate en UNO