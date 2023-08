Por primera vez una mujer estará al frente de la cárcel de Olmos: quién es y su historia de vida

Una mujer estará al frente de la Unidad 1 Lisandro Olmos por primera vez desde su inauguración en noviembre de 1939, informó hoy el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Se trata de la Inspectora Mayor del Escalafón General Rosa Gladys Miño, quien hasta ahora era titular de la Unidad 25 Lisandro Olmos, también dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Miño es oriunda de Villa Clara, en Entre Ríos, y comenzó la carrera penitenciaria en 1998 cuando ingresó a la Escuela de Cadetes para integrar la décima promoción femenina del SPB.



Cumplió cargos en las Unidades 10 Melchor Romero, 22 y 25 Lisandro Olmos y 33 Los Hornos como subdirectora de las áreas Administrativa y Asistencia y Tratamiento, y fue directora en la Unidad 25.



Egresó de la Escuela de Cadetes con el título de Técnica Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria en el año 2000 y desde entonces cumplió funciones en cárceles bonaerenses.



“Cuando empecé la carrera penitenciaria, las mujeres no teníamos la posibilidad de acceder a cargos de liderazgo, y ahora la plana mayor está conformada por cuatro mujeres de cinco de sus integrantes”, dijo Miño en declaraciones a la prensa tras su designación.



Luego de trabajar como subdirectora en la Unidad 22 Lisandro Olmos, una cárcel hospital, Miño volvió a la Unidad 33 para asumir como subdirectora de asistencia y tratamiento, hasta que tras superar un cáncer de mama, pasó a Lisandro Olmos donde fue subdirectora y luego directora.



Residente del barrio Aeropuerto de La Plata, perdió a una hija de 5 años por una grave enfermedad y hoy vive junto a su marido David Cueto, y al hijo de ambos, Maximiliano, de 8 años.



“Me fui de mi pueblo de Entre Ríos en mi adolescencia, trabajé como empleada doméstica en una casa en Recoleta, donde viví durante cuatro años y eso me permitió terminar la secundaria en el turno noche y empezar la carrera de Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires (UBA), hasta que me decidí a venir a La Plata e ingresar a la Escuela de Cadetes”, señaló.



El acto que puso en funciones a Miño fue presidido por el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso; el jefe del SPB, Xavier Areses; y contó con la presencia de familiares de la funcionaria y compañeros de trabajo.



El ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense también dispuso la designación como directora de la Unidad 26 Lisandro Olmos de Érica Pérez, quien ingresó al SPB en 1999.



Es platense, comenzó la carrera penitenciaria en la Escuela de Cadetes y su primer destino fue la Unidad 8 Los Hornos. Después, pasó a la Unidad 40 Lomas de Zamora, cuando se inauguró el anexo femenino.



Cumplió funciones como jefa de Registro en la Unidad 25 Olmos y, en 2015, regresó a la Unidad 8, donde trabajó como jefa de Visita y jefa de Turno.

Cabe señalar que en 2018, otra mujer, Norma Puccia había sido designada jefa del complejo carcelario de Lisandro Olmos, que comprende a la Unidad 1, la Unidad 22 (Hospital Penitenciario), la Unidad 25 y la Unidad 26.