Jorge Rial volvió a C5N para conducir las PASO 2023: “Vuelvo con quilombo”

Luego del problema cardíaco que tuvo en Colombia, donde estuvo diez minutos muerto, Jorge Rial regresó a la pantalla chica. El conductor regresó para cubrir las PASO 2023 en C5N.

“Vuelvo con quilombo”, bromeó sobre el día en que eligió pegar la vuelta a la televisión argentina. Así, se mantuvo al frente de la emisión desde las 13 hs hasta las 17 hs.

“Acá estamos, diez puntos, sin ningún problema. Estamos en la continuidad de C5N en este día importantísimo, como siempre, para la democracia. Yo ya voté, como todos los que estamos acá. Hay quilombo, no quiero adelantar, pero vuelvo con quilombo. ¿Qué quieren? ¿Para qué me llaman si me pongo así? Pero no soy yo, son ustedes”, comenzó diciendo el papá de More Rial.

“Estamos en una jornada electoral en la que hay algunos rumores, información no confirmada, de que en Capital Federal se podría extender el horario de votación. ¿Por qué? Porque se está complicando el voto electrónico. De hecho, Patricia Bullrich tres veces lo intentó”, continuó.

Finalmente, así sucedió tras las 18 hs, momento en que se cierran los comicios. La precandidata de Juntos por el Cambio intentó siete veces por el voto electrónico, consiguiendo sufragar en el octavo intento.

“Volví después de tres o cuatro meses, ya no me acuerdo”, agregó previamente en su cuenta de Instagram.