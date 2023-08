Ajustado triunfo de Jorge Macri en la interna de JxC por la jefatura porteña

Con un ajustado margen, de apenas 2,68 puntos, el ministro porteño Jorge Macri se impuso en la interna de Juntos por el Cambio sobre el radical Martín Lousteau y quedó consagrado como el candidato del oficialismo porteño de cara a los comicios del 22 de octubre próximo, en los que competirá por el Ejecutivo local con Leandro Santoro, de Unión por la Patria; Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, y Vanina Biasi, del Frente de Izquierda.

De acuerdo con el conteo provisorio del 98,97 por ciento de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio fue la fuerza política más votada en el distrito porteño con el 55,92 por ciento del total de los votos, y, dentro del espacio, Jorge Macri obtuvo un 51,33 por ciento de los votos y Lousteau un 48,65 por ciento.

En tanto, Unión por la Patria se ubicó en segundo lugar como espacio político con el 22,17 por ciento de los sufragios cosechados por Santoro; y La Libertad Avanza quedaba en un tercer lugar, con el 12,95 por ciento de los votos obtenidos por Marra.

De acuerdo con los cómputos oficiales, de las 3 millones de personas habilitadas para votar en las PASO del distrito, concurrieron a las urnas 1.850.346 votantes, lo que implicaba una participación del 62,39 por ciento del padrón.

Cerca de las 23, desde el búnker de Parque Norte, Jorge Macri afirmó que lograron “ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio en la Ciudad” y se comprometió a “seguir con la tradición” del PRO en el distrito porteño, tras agradecer por su acompañamiento a su primo Mauricio Macri y dirigentes del espacio como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Tenemos una gran oportunidad”

“Tenemos de nuevo esta gran oportunidad de gobernar, si Dios quiere, los destinos de esta Ciudad, como hace 20 años, cuando comenzó esta historia”, dijo Jorge Macri.

“Agradezco a Mauricio (Macri), a Patricia (Bullrich), a Horacio (Rodríguez Larreta), a María Eugenia (Vidal), a Lilita (Carrió), me siento muy orgulloso de seguir esta tradición en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó el vencedor de la interna porteña en Juntos por el Cambio.

En medio de los festejos, Macri advirtió que “no hay nada que festejar”, y enumeró: “Tenemos el dólar a 600, un gobierno que nos mete miedo, y frente a eso, apareció el grito fuerte de los argentinos yendo hoy a votar”, señaló.

“Nos queda la vara muy alta, venimos de gestiones muy importantes, un Mauricio que transformó la Ciudad para que nunca más vuelva atrás”, destacó. “¡Mauricio, Mauricio!”, devolvió la militancia en el búnker.

“La Ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene Vaca Muerta, no tiene recursos naturales, pero tiene a su gente”, destacó y dijo que “de acá salieron unicornios, desde comerciantes increíbles, que no aflojan”.

Lousteau reconoció la renuncia

Por su parte, Lousteau reconoció la derrota ante su principal oponente, no obstante dijo que “fue una elección muy reñida” y advirtió que “hay pendientes en políticas de educación, de salud y la enorme desigualdad entre el norte y el sur de la Ciudad”.

Además, el senador nacional de JxC aseguró que “la ciudad se ha transformado un montón” pero “requiere una mirada adicional”, ya que hay “un montón de cosas pendientes”.

Esquema combinado

Las PASO se desarrollaron en 7.326 mesas distribuidas en 1.099 establecimientos en una jornada en la cual se combinó el esquema de votación por el cual se votó con boleta papel para los cargos nacionales y la electrónica para las categorías locales.

En ese sentido, también quedaron definidas las listas de candidatos y candidatas para la renovación de 30 bancas en la Legislatura y 105 lugares dentro de las 15 Comunas.

En el caso de las listas a legisladores porteños, también se impuso la encabezada por Facundo Del Gaiso, el candidato de Jorge Macri; por apenas 0,98 puntos de distancia de la que lideró Graciela Ocaña, del espacio encabezado por Lousteau.

La nómina de UP, con Matías Lammens como primer candidato al Parlamento porteño, logró un 22,22% de votos; al tiempo que la lista de La Libertad Avanza cosechó el 13,39% de los sufragios.

En cuanto a la distribución geográfica del voto, en las 15 comunas porteñas se impuso el oficialismo de Juntos por el Cambio.