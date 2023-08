PASO 2023.- El triunfo de Javier Milei abre el juego para un nuevo escenario que los mercados no esperaban

Los resultados de las PASO con la sorpresa de los votos favorables para Javier Milei no solo golpeó de lleno en la estrategia electoral de los distintos espacios políticos tradicionales, sino que el mercado comenzó a mostrar sus primeras reacciones: el dólar cripto, el único que cotiza todos los días del año, escalaba a casi $700 pesos al cierre de esta edición.

Apenas se conocieron los primeros resultados el domingo por la noche el cripto marcaba $661,10, mientras que el viernes por la tarde se ubicaba en $598,60, una diferencia de $62,50 o de 10,44%.

Minutos después de las 22.30 de anoche la Cámara Nacional Electoral liberó los datos parciales del escrutinio provisorio y, con el 60% de las mesas escrutadas, se confirmó una sorprendente victoria de Javier Milei (La Libertad Avanza). En ese contexto se produjo otra situación que alarmó y tiene que ver con el dólar cripto.

En las billeteras virtuales como Lemon, Binance o Brubank las stable coins como USDT, DAI o USDC, que fijan al precio de la divisa norteamericana en versión informal, el precio alcanzó los $675 para la venta.

El mercado cambiario se venía acelerando desde hace varias semanas, impulsado por un escenario electoral incierto y un panorama económico marcado, principalmente, por la fragilidad de las reservas del Banco Central. El miércoles, el dólar blue quebró la barrera psicológica de los $600 y el viernes cerró la cotización en $605 en CABA y casi en $620 en el interior del país. En lo que va de agosto, la divisa informal avanzó más de un 10%. Por su parte, el oficial también aceleró el ritmo de devaluación y subió $12,50 en agosto (un 4,37%).

Ninguna encuesta previa posicionaba en primer lugar a La Libertad Avanza por sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

Las interpretaciones, diversas, ponían argumentos variopintos sobre cómo se estructuró el sorpresivo triunfo de Javier Milei.

Uno hacía referencia, en particular, a un motivo silencioso, poderoso y bien ligado a la realidad económica: hoy en Argentina la mayoría de los asalariados son pobres. La inflación se los come y eso no entró en los focus group ni en las mediciones habituales de consultoras y partidos.

El bolsillo se llevó puestos a los argumentos más rancios de las campañas tradicionales. La inflación le hizo un tackle a los argumentos remañidos de muchas elecciones anteriores, que calaron en otros tiempos pero que hoy, en una Argentina empobrecida, empiezan a jugar otro rol en el día a día de las familias argentinas.

Inflación del 115% interanual, pérdida del poder adquisitivo, pobreza e indigencia arriba del 40% según datos de la UCA; múltiples tipos de cambio y dólares libres “volando”, impuestos que asfixian a trabajadores y empresarios, pymes sin destino ahorcadas bajo una presión tributaria feroz en un entorno plagado de obstáculos y burocracia que cercena la posibilidad de generar empleo registrado.

Algunos de todos estos argumentos pueden haber pesado en un electorado mucho más permeable que en otras elecciones a prestarle más atención a la economía que a otros temas que fueron bastión de campañas anteriores.

Hoy la plata no alcanza, entoces podemos decir una vez más que “Es la economía, estúpido”, como dijo alguna vez , James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton para derrotar a George Bush padre en 1992.

Pero la incertidumbre financiera tendrá respuestas hoy, cuando abra el mercado cambiario y se actualice la cotización del “dólar blue”.

“Es un escenario mucho más incierto de lo esperado”, resumió el director de Analytica Ricardo Delgado. Buena parte de lo que suceda desde este lunes dependerá, a grandes rasgos, de los mensajes que terminen por dar los candidatos, afirmó el economista.

“No va a ser bien recibido esto por los mercados. Sigue la duda para ver qué transmiten los candidatos, si hay forma de frenar el avance de Milei. No es buena la expectativa para el dólar mañana (por hoy)”, dijo por su lado Guido Lorenzo, de LCG.

Por su parte, el director de la consultora EcoGo Sebastián Menescaldi aseguró que “este es un escenario en el que Gobierno sale más debilitado, con más brecha cambiaria, más inflación y en un contexto más complejo para el Banco Central y el Gobierno, que deberá convalidar los pedidos de mayor ajuste que le viene haciendo el FMI. Posiblemente la gente quiera dolarizarse ahora por las dudas; habrá que ver si al Banco Central le conviene intervenir ahora o esperar”.

Según Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas había dos posibilidades de que tuviese lugar un “cisne negro”, un evento extraordinario que impacte con fuerza en el ecosistema de precios del mercado. En primer lugar, Milei arriba de los 25 puntos y un oficialismo en un rango de 33 y 35% que lo dejase competitivo hacia octubre. “En ese caso estimo mayor volatilidad, con precios de activos ajustando y presiones en el dólar contado con liquidación. Si las cifras indican resultados parecidos a los que se descuentan, no creo que mucho, pero si con recuperación adicional de activos”, mencionó.

