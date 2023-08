Se supo: la gravísima lesión de un ex Estudiantes y campeón del Mundo que juega en Europa

El arquero argentino Gerónimo Rulli, campeón del mundo en Qatar 2022, sufrió una lesión en el hombro derecho con su equipo, Ajax de Países Bajos, por la que deberá ser operado y no jugará hasta el año que viene.



El club de Ámsterdam publicó este lunes el parte médico del arquero platense luego de su preocupante salida del campo de juego durante el partido ante Heracles en la primera fecha de la liga neerlandesa.



Rulli chocó con un rival y por el fuerte golpe que sufrió en el hombro derecho tendrá que pasar por el quirófano. Recién podría reaparecer para la segunda parte de la temporada 2023/24.



El ex Estudiantes se perderá así el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 programado para el próximo mes. Argentina tiene agendado este año seis compromisos por esa competencia: Ecuador (L) y Bolivia (V) en septiembre; Paraguay (L) y Perú (V) en octubre y Uruguay (L) más Brasil (V) en noviembre.



"No es la manera con la que imaginaba arrancar la temporada, sin duda es el golpe más duro que tuve en mi carrera pero prometo volver más fuerte que nunca", expresó el jugador en su cuenta de Instagram.