La Plata suma otro campeón matemático

Un nuevo orgullo platense se suma en el ámbito académico. Y es que Gonzalo Cachorro Díaz, alumno de 6to. año de la Escuela Primaria Dr. René G. Favaloro se consagró campeón del Certamen Provincial de la 32° Olimpíada Matemática Ñandú, que se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Necochea y en el que participaron más de 300 alumnos bonaerenses.

“Estoy contento. Me gustan las matemáticas, desde chiquito me gustaron”, dijo Gonzalo, el flamante campeón a este diario y contó que se anotó en el certamen tras haber llegado en 2022 al nivel nacional y quedar segundo. “Mi idea es participar de las nacionales este año, pero no quiero confiarme para no desilusionarme”, agregó el niño y destacó la labor del docente Yerimen “Turko” Arias.

“Me anoté en las competencias porque en la escuela tenemos un taller de matemáticas que lo da el “Turko” y él nos empezó a contar sobre las olimpiadas el año pasado, nos incentiva mucho”.

“En todo este proceso el rol del profesor es clave porque se da el intercambio entre las familias, la escuela y los compañeros, brindando las mejores condiciones para que los chicos hagan un buen papel en las olimpiadas”, comentó Gabriel Cachorro, el papá de Gonzalo.

“Estas olimpiadas son espacios de producción de conocimiento de los chicos con cierta sensibilidad por el conocimiento donde se generan espacios muy mágicos porque no es tanto la competencia, sino encontrarse con chicos de otras escuelas y armar tramas sociales. Y asumen desafíos desde la matemáticas con un lado creativo. Es interesante analizar que un olímpico no es que sale de la nada, sino que hay condiciones personales, pero además hay interés por parte de la familia y la escuela que, en este caso, tiene un proyecto sólido y está muy presente en esto”, explicó el padre del campeón.

Además de prepararse para las olimpiadas en matemáticas en los talleres semanales de su escuela, Gonzalo hace tenis y va al gimnasio. “Nosotros lo acompañamos tratando de ayudar con los talleres y estando en diálogo permanente con él, y eso creo que produce un clima de confianza que le resta presión, más allá de que sean inevitables los nervios a la hora del examen. En esta última vez pudimos estar presentes con la mamá y fue un disfrute de principio hasta el final, independientemente del resultado”, destacó Cachorro Díaz.

La Olimpíada Matemática Ñandú Argentina (OMÑA) es una competencia organizada por la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), destinada a alumnos y alumnas de 5to y 6to año de Primaria y primer año de secundaria.

El objetivo principal es el desarrollo de la capacidad de generar herramientas propias y la construcción de soluciones creativas a partir de situaciones problemáticas que les son planteadas a los alumnos y alumnas en cada instancia, para que además puedan fomentar el interés por las matemáticas desde temprana edad.

La competencia cuenta con tres niveles: Primer Nivel, para alumnos de 5to grado de primaria, Segundo Nivel, para alumnos de 6to grado de primaria y Tercer Nivel, para alumnos de 1er año de secundaria.