Mercado de alquileres: la devaluación trajo incertidumbre y subas en La Plata

La devaluación y el salto del dólar blue que sucedió al triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) generó también más incertidumbre en el mercado de alquileres de la Ciudad, agravando todavía más el acceso a la vivienda. Las fuentes del sector consultadas por este diario coinciden en que la actividad se paralizó a raíz de la depreciación del peso, aseguran que la oferta es casi nula y que están trabajando “sin precios”. En ese sentido, mencionan también que varios contratos que estaban en vías de firmarse sufrieron aumentos en torno al 20 por ciento, cuando no se suspendieron. La situación preocupa por igual a propietarios e inquilinos.

“Lo que pasó ha sido un palazo, un cimbronazo muy duro para la actividad”, advierte el martillero Ramón Penayo. Reconoce que varios contratos han aumentado siguiendo el ritmo del 20 por ciento de devaluación y que aquellos que estaban a punto de cerrarse “se van a suspender o se van a volver a renegociar. La verdad es que nos resulta imposible poder cerrar un contrato con estas condiciones”.

“Lo que hay hoy es expectativa e incertidumbre. No hay precios”, dice, categórica, la martillera pública Mariana Valverde y que “estamos esperando a ver qué sucede en los próximos días. La que pasó fue una semana muy bisagra. Provoca mucho miedo en los locatarios y en los propietarios que tienen inmuebles en alquiler y no saben de cuánto va a ser el retorno de la inversión”.

La crisis cambiaria golpea puntualmente al mercado inmobiliario -también en la compraventa de viviendas, con cotizaciones en dólares pero sin precio-, y se da además en pleno debate de la ley de alquileres. En medio de la incertidumbre, inquilinos y propietarios esperan con ansiedad la posible reforma de la normativa que se trataría en una sesión especial en la Cámara de Diputados el próximo 23 de agosto (ver recuadro). La propuesta que prima es volver a dos años de plazo de duración de los contratos (en lugar de tres) y que la fórmula de ajuste sea a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que establece el Banco Central (hoy del 110% anual) pero que en vez de ser interanual sea cada seis, cinco o cuatro meses.

“El inconveniente con la ley actual es que permite ajustar solo anualmente y si estamos pensando en una inflación cercana al 110%, siendo optimistas, los primeros once meses de inflación los absorbería el dueño y no es justo para la parte. Sumado a esto, el debate en el Congreso puede cambiar totalmente el panorama actual de las locaciones urbanas. Todo este escenario provoca paralización, muy poca oferta, pero es algo que tiene que resolverse de forma inminente. Creemos que este agosto va a ser un mes de transición e incertidumbre”, añade Valverde.

Contratos a vencer

Con respecto a los contratos ya vigentes o próximos a vencer, la martillera platense explica que “estamos optando por realizar prórrogas de aquí a seis meses porque nos vamos a encontrar con un país distinto de aquí a un semestre. Entonces nos parece un plazo razonable para que el locatario resuelva en lo inmediato su vivienda y para que el locador no quede comprometido con un contrato a tres años en un precio que no sabemos cómo va a resultar el último año”.

Consultada sobre si se prevén subas en lo inmediato, Valverde reconoce que el mercado “se irá ajustando a la realidad”, pero que “es muy difícil establecer precios cuando estos valores -según la ley actual, que no beneficia ni al locador ni al locatario- no se pueden ajustar antes de los 12 meses. Es muy difícil establecer precios con el nivel de inflación que tenemos y con lo que pasó del viernes preelectoral al lunes postelectoral. Por eso decimos que, más que un aumento de precios, lo que sucede es que no hay precios y estaremos a la expectativa hasta fines de agosto”.

Los especialistas del sector consultados por EL DIA coinciden en afirmar que la brusca depreciación del peso de los últimos días hasta ahora no se vio reflejada de manera general en los alquileres de la Ciudad. Aunque aclaran que eso se debe a que se trata de contratos que llevan un largo proceso hasta su concreción y que es probable que el propietario ya no alquile al mismo precio que el viernes por un inmueble a tres años. “Simplemente porque eso no se adecuaría a la nueva realidad”, dice Valverde e insiste de todos modos en que la oferta de alquileres es hoy “casi cero”, a la par que la demanda también parece dormir hasta tanto el horizonte se despeje para ambas partes.

“Incertidumbre y cautela” son las palabras elegidas por Gisela Agostinelli para definir el panorama inmobiliario. En línea con Valverde, afirma que “aún no se ven reflejados aumentos en los alquileres diferentes a los que se venían dando en estos últimos meses. Aunque sabemos que la ley va marcando los pasos a seguir, que son cada vez costos más elevados a la hora de poder alquilar una propiedad. Por lo pronto, hay que esperar a que se estabilice el valor del dólar para ver qué sucede realmente”.

La situación en el mercado preocupa por igual a propietarios e inquilinos

Agostinelli cuestiona además la ley de alquileres vigente “que no tiene freno con los aumentos y eso hace díficil para los locatarios afrontar nuevos alquileres y renovaciones”. En tanto que advierte que el incremento del 110 por ciento interanual fijado por el Banco Central suele quedar “bajo” a la hora de renovar contratos, por lo que, admite, algunos propietarios ajustan “un poco” por encima de ese valor.

Mirta Libera, que es la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, hace hincapié en la “desorientación” de los propietarios. “La enorme dificultad hoy es pensar en un precio y proyectarse a futuro con esos valores para que se sientan convencidos de hacer nuevos contratos”, sostiene y describe: “Los contratos que empezaron en 2020 y se fueron actualizando con el indice del Banco Central regido por la ley actual han quedado completamente por debajo de los nuevos precios de mercado. Entonces, los propietarios sufren la dificultad de ver cómo sus alquileres se deprecian”.

Frente a esa realidad, anticipa que “los nuevos contratos pueden pensarse en un número muy superior presionados por esta incertidumbre de una devaluación a futuro o bien pactarse renovaciones muy cortitas, por 3 o 6 meses hasta que se tenga un panorama más estable, si es que lo logramos alguna vez”.

Consultada sobre si se registraron nuevos aumentos, Libera responde que “hubo retoques en los inmuebles que estaban disponibles, quizá no subieron tanto como la devaluación, pero hubo incrementos”.

La martillera habla también de un escenario incierto, con contratos suspendidos y la actividad como en un limbo, a la espera de que la situación económica se aquiete y, sobre todo, de la resolución de la Ley de Alquileres. Una normativa que no contenta a ninguna de las partes y que, en la previa de las PASO, el Congreso se comprometió a tratar el próximo 23 de agosto.

