VIDEO. Got Talent Argentina: Dalma, la platense que llegó con su "pintura rápida" y deslumbró al jurado

Debutó Got Talent Argentina en Telefe, con la participación de la platense Dalma Contreras. La joven artista sufrió un prejuzgamiento del jurado mientras trabajaba en su obra pero pocos minutos después, dejó a todos con la boca abierta.

Dalma llegó lookeada para la ocasión y dispuesta a recibir la reacción que recibió tras su tiempo en el concurso. Con dos brochas en mano, color negro y papel negro de fondo, empezó su camino.

Entre pincelada y pincelada, el público estaba desconcertado. El jurado intercambiaba miradas de desánimo y los nervios ganaban espacio.

Incluso, Flor Peña hasta amagó a quedarse dormida. Sin embargo, pocos segundos después Daniela se dio vuelta, lanzó un puñado de glitter contra el papel y el ambiente se rodeó de un grito de sorpresa del jurado.

La pintura esperada era la imagen de Marilyn Monroe. “Está claro que por ser el primero en hablar, me voy a llevar el cuadro a casa”, comenzó Abel Pintos, con un tono de humor.

Florencia Peña confesó: “Pasé por muchos estados. Me dormí en un momento. Dije ‘En qué momento esto se va a convertir en algo? ¿Algo va a pasar? y en mi parte controladora quería acelerar todo. Dije ‘Esto no puede ser una mier…’ así que, más a favor, voy a decirte que estoy tan sorpresa como todos ustedes”.

“Yo también te prejuzgué”, admitió La Joaqui para luego pelear por quedarse con el cuadro de la artista. En tanto, Emir Abdul mencionó: Pensé que podía ser Diego Maradona, un perro, nunca pensé en el glitter. Cuando el arte me eriza, me deja sin palabras. Me erizaste y me pareces una artista increíble. Ese cuadro tiene que ser mío”.