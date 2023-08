Alerta en el Conurbano: fueron más de 150 los ataques a comercios

Si bien el clima de tensión no se terminaba de disipar, ayer no se registraron -salvo anoche uno en Luján-graves hechos de violencia e intentos de robos a supermercados y comercios del Conurbano. Pero las fuerzas policiales seguían en alerta por los hechos que acontecieron durante la tarde y noche del martes, al menos 94 personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de más de 150 hechos delictivos. Anoche habían allanamientos para encontrar más responsables “operativos” porque desde el gobierno bonaerense se insistió que fueron organizados mediante comunicaciones de Wasap.

Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar, José C. Paz y Tres de Febrero son algunos de los partidos bonaerenses donde se produjeron este tipo de hechos que, según el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que si bien el principio mencionó que eran 36 los detenidos, esa cifra se actualizó a 94 personas, y entre ellas hay varios menores de edad, según informó el gobernador Axel Kicillof.

Los acusados serán indagados por el delito de “robo en poblado y en banda agravado por la participación de un menor y por el estado de conmoción pública”, según el artículo 163 inciso 2 del Código Penal, señaló un vocero judicial.

Anoche, desde EE UU, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunció ayer que habrá “reembolsos” para los comerciantes que en los últimos días sufrieron robos en distintos puntos del país y pidió a los jueces y fiscales que “apliquen el Código Penal en su plenitud” para que los detenidos por estos ataques “no entren por una puerta y salgan por la otra”.

Así quedó uno de los supermercados chino atacados en el Conurbano/captura de video

En tanto, desde el Gobierno provincial se inició un relevamiento de los comercios afectados por los hechos vandálicos con la idea de establecer ayudas desde el Estado.

Consultado en Washington por los ataques organizados contra comercios en los últimos días, Massa afirmó que “uno de los planos” de esos hechos es “la causa y el origen” de esos delitos, por lo que “será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de delincuentes o de delincuentes instigados”. Pero desvinculó al candidato presidencial Javier Milei, al igual que Berni, a pesar de las acusaciones que salieron desde la Casa Rosada contra el libertario.

Fuentes de la Municipalidad de Tres de Febrero indicaron que en ese partido hubo siete detenidos por hechos de esas características. En tanto, en el partido de Merlo hubo otros cuatro apresados, uno de ellos en la localidad de Libertad, cuando intentó ingresar junto a un grupo de personas a un supermercado, mientras que tres jóvenes fueron detenidos al intentar robar una carnicería en San Antonio de Padua.

El Gobernador Kicillof siguió de cerca la información sobre los ataques

Por otra parte, en Moreno se registraron tres hechos delictivos en dos supermercados y en un comercio de ropa. En ese distrito hubo un total de 15 personas detenidas que serán indagadas por los delitos de “robo calificado, poblado y banda”, y tres de ellos también por los delitos de “daño y uso de arma impropia”. Además, Kicillof se reunió con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, para analizar la situación social del distrito.

Opiniones

“No fueron una casualidad y hay una vocación de generar una suerte de conflicto”. Pero no uso nombres porque no tenemos datos de quién podría estar detrás”

Aníbal Fernández

Ministro de Seguridad

“Son responsables del clima generado en las redes. (Milei) se rodeó de lo que fue el menemismo terminal en su momento y (Patricia Bullrich) fue la protagonista de 2001”

Gabriela Cerruti

Portavoz presidencial

“Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social”,

Alberto Fernández

Presidente de la Nación

“Necesitamos ya la firmeza de la ley y el orden para salir de este infierno. Sino hay que llamar a un Estado de sitio. Conmigo, esto se acaba”

Patricia Bullrich

Candidata presidencial (JxC)

“Me parece que es una cuestión de proyección. Porque parece que ellos tienen alguna experiencia en este tipo de de operaciones de armar saqueos para voltear gobiernos”

Javier Milei

Candidato presidencial (LLA)