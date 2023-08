Borzi: 3 hermanos para la burger perfecta

+ Info: @borziburgers

“Somos Lisandro, Tomás y Agustín, tres hermanos de la ciudad de La Plata que, a mediados de 2020, en plena pandemia, decidieron incursionar en el mundo de las burgers. Ninguno de los tres tenía experiencia previa en el rubro gastronómico, lo que sí teníamos era curiosidad y muchas ganas de realizar un proyecto juntos”. Los que se presentan de esta manera son los creadores de Borzi, una marca de hamburguesas local que pegó fuerte en el rubro.

“Luego de muchas pruebas y con la insistencia de conocidos decidimos darle forma a lo que hoy es Borzi. No fue fácil: comenzamos en el patio de nuestra casa familiar ocupando espacios no destinados para ese fin, la parrilla se convirtió en lugar de plancha, el cuarto de juegos en cocina. Fuimos creciendo de a poco pero siempre con la idea de entregar un producto de calidad, sabiendo que la técnica de cocción (smash) no estaba en ningún otro local y es lo que nos caracteriza. Toda la cadena de producción hasta el resultado final está hecha por nosotros, blend de carne, salsas, crispy...”, explican.

“A fines de 2021 llegó el momento de dar el paso y tomar la decisión de salir de nuestra zona de confort y armar nuestro propio local ubicado en calle 44 entre 16 y 17. “En ese punto fue cuando conocimos a Gabi y Leo de Franequip, generando una relación inquebrantable. Asesoramiento, equipos y accesorios gastronómicos nos dieron el salto de calidad que necesitábamos. Franequip es un gran aliado de los comercios gastronómicos platenses, no solo por su equipamiento, sino por la clase de personas que son y la calidad del servicio que brindan”, sostienen los hermanos creadores de Borzi.