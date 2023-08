Revuelo y denuncias de racismo en un móvil de TV

UN conductor de TV y su equipo quedaron en el ojo de la tormenta a raíz de una polémica entrevista que le realizaron a un matrimonio de la comunidad indígena, reportaje por el que fueron acusados de cometer “bullying etnográfico” y “racismo”, lo que derivó en un récord de denuncias, según la Defensoría del Público.

El hecho ocurrió en una formación de la línea D del subte cuando en su recorrida la movilera de “Bien de mañana”, Magui Viggil, se topó con Kantuta Killa y Wari Rimachi, dos “abuelos” de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi. Sin dudarlo se acercó a ellos y les preguntó de donde eran, el hombre contestó en quechua acción que provocó la primera burla de la cronista que entre risas exclamó: “¿Qué habrá querido decir?”. Desde el piso, sus compañeros festejaron esta reacción y el hombre procedió a explicar: “Somos pueblos indígenas, tiene que aprender la gente de la Argentina a hablar el idioma de los indios”.

Pero eso no quedó ahí, sino que el intercambio comenzó a tensarse aún más cuando la cronista le pidió que le diga “una palabra en indio para aprender” y el entrevistado la corrigió “en originario”, para luego enseñarle el término que significa “no tener prejuicios”.

Mientras Viggil hablaba con la pareja, sus compañeros en el piso -encabezados por Fabián Doman- se reían y espetaban comentarios de todo tipo, al punto de que en un momento uno de ellos exclamó: “Se pasó de estación el señor ese”. “Nosotros bregamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo cómo es el tema”, manifestó otra de las periodistas cuando el hombre demostró su desacuerdo con la conformación del panel y solicitó una “renovación”.

La tensión fue creciendo y el punto cúlmine llegó cuando la reportera le preguntó a Kantuta Killa -abogada de profesión y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años- si había votado en las últimas PASO y a qué candidato. “Por supuesto que voté, no se lo voy a decir porque es privado y yo le estoy hablando en serio, primero no me río”, expresó la mujer ante la reportera que entre sonrisas le aseguraba que no la estaba peleando. “El voto no es público” subrayó la entrevistada y agregó: “Yo tampoco le estoy peleando pero son cosas serias estamos definiendo el destino del país”.

La seriedad de la respuesta no le gustó a Doman que desde el piso decidió dar por terminada la conversación con la pareja bajo el argumento de “no me voy a bancar que vengan a dar clases moral”.

Repercusiones

Los repudios no tardaron en llegar, las redes sociales rápidamente se hicieron eco de lo sucedido y calificaron de “racista” el accionar de los integrantes del programa.

Tal fue el impacto del momento televisivo que en las últimas horas la Defensoría del Público recibió casi 300 denuncias, lo que se trata de un “récord para esta temática y ese tipo de reclamos que siguen llegando. Probablemente esto sea un pico récord en la historia de 10 años de la Defensoría. Nunca un tema de este tipo despertó tanto rechazo por parte de las audiencias”, explicaron desde el organismo.

Por su parte la pareja está evaluando que acciones tomar y no descartan la posibilidad de presentar una denuncia. De todos modos aprovecharon el mal momento vivido durante la nota para demostrar que no se trata de un caso aislado, “no es solamente la notera” afirmaron y explicaron que es “un sector de la población que lamentablemente no comprende que hay un otro diferente, que hay pueblos preexistentes con distintos códigos, distintas formas de ser y distintos intereses”.

Además los damnificados destacaron que a pesar de las diferencias de los “distintos valores y principios, creencias o intereses, nosotros les respetamos y en ningún momento nos dirigimos de ese modo con ellos ni estamos riéndonos como como ellos se ríen de nosotros”, analizaron.