Un repartidor con un dedo fracturado por llevar preservativos equivocados

Como cada jornada de trabajo, un joven de 25 años se subió a su motito de color negra y acudió a un domicilio del barrio San Carlos a llevar un pedido. Así se gana la vida. Trabajando 8 horas todos los días como delivery de una aplicación. Sin sábados, domingos ni feriados. Salvo alguna que otra excepción.

Sin saber qué lleva en cada uno de sus envíos, el domingo por la tarde se presentó en un domicilio de la calle 43 entre 146 y 147 para entregar un paquete. El problema surgió cuando el cliente abrió el envío y no encontró lo que había solicitado: “Preservativos ultrafinos, una bebida energizante y un encendedor”, según narró el repartidor.

Al parecer, dentro de la bolsita pusieron una caja de profilácticos que no se ajustaba al requerimiento del comprador. Eran de otro tipo. Por eso el enojo, la bronca y la discusión.

En ese momento, cuando el delivery se estaba retirando, le pegó un grito y lo hizo frenar. El joven dio la vuelta y escuchó su reclamo: “Hasta que no arreglemos esto, vos no te vas de acá”, le habría dicho.

El repartidor le explicó, una y mil veces, que él no era el encargado de preparar la mercadería. Solo la lleva a destino.

Sin embargo, no hubo forma. El cruce de palabras siguió y, siempre en base a la víctima, el cliente lo insultó. “Sos un pelo.... de m.....”, le espetó.

“Obviamente me bajé de la moto, pero no para pelear. Quería que entre en razones, al menos un pedido de disculpas”, expresó el trabajador.

Lejos de conseguir su objetivo, en un segundo, sintió un dolor muy intenso en la mano izquierda y se dio cuenta que tenía el dedo medio todo doblado.

“Me hizo una toma y me lo fracturó. Tuve que ir al hospital San Martín, donde me lo entablillaron. Ahora por dos semanas debo tenerlo inmovilizado. Y no podré trabajar”, se lamentó. Es que tiene dos hijos chiquitos.

Por si fuera poco, los problemas siguieron por teléfono. “Consiguió mi número y empezó a llamarme. Me amenazó, me dijo que era familiar de un político importante de la Ciudad y que sabía artes marciales. Que lo arregláramos a las piñas”, indicó el delivery.

“Ahí até cabos. La forma en que me agarró la mano, casi sin que me diera cuenta y lo que me provocó, con eso que me dijo que sabe karate o no sé qué disciplina”, añadió.

El llamado, trascendió, también tuvo que ver con algunas publicaciones en redes sociales, donde contaron el episodio con nombre y apellido del agresor, que se sintió escrachado.

Por miedo, el repartidor ya hizo la denuncia policial.