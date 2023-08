Elecciones 2023.- Massa y cómo sería su relación con Cristina: "El jefe voy a ser yo"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó hoy en Córdoba "en estas elecciones hay dos propuestas: la de Juntos por el Cambio (JxC) que quiere recortar universidades, medicamentos para jubilados, que recorta, restringe y reestructura el servicio a los jubilados del PAMI, y que además plantea eliminar derechos de los convenios colectivos de trabajo y promueve la precarización laboral", dijo Massa esta mañana en declaraciones a la emisora local LV3.

Uno de los momentos más calientes de la entrevista fue cuando Massa fue consultado sobre la posibilidad de que, en un eventual gobierno suyo, se repita la historia de roces y enfrentamientos que marcó la relación entre Alberto Fernández y la vicepresidenta a lo largo de los últimos cuatro años: ”El Jefe del Gobierno claramente voy a ser yo, los que me conocen, y los que no, saben que es así. Cuando uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones puede tener referencias y consultas, pero en el día a día el que tiene que tomar las decisiones es uno”.

Las causas judiciales de Cristina Kirchner también estuvieron en agenda. “¿Usted indultaría a Cristina Kirchner? “, le preguntó el periodista Miguel Clariá. Y la respuesta se dividió en dos partes. “Creo que el tema supone dos condiciones: que exista una condena firme, que todavía no hay; y una cuestión más importante que es que la persona esté dispuesta a ser indultada. Y honestamente, no creo que Cristina (Kirchner) quiera un indulto porque espera que la Justicia se expida en función de lo que ella cree que es su verdad”, resumió el ministro.



En ese marco, agregó: “Le decimos a los trabajadores que se queden tranquilos. Nosotros creemos en las vacaciones pagas, creemos en las asignaciones familiares como complemento salarial y vamos a seguir bajando el impuesto a las ganancias como lo hicimos hoy”, medida que en Córdoba beneficiará a 93 mil trabajadores de la provincia.



Massa llegó anoche a Córdoba para cumplir con una intensa agenda de actividades en el marco de su gira federal de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, donde anoche recibió el respaldo de 50 gremios locales.



“Aspiro a que nuestra fuerza política no solo llegue al balotage sino que estoy seguro que vamos a ganar, porque los argentinos votan para adelante y no para atrás”, dijo al responder una pregunta sobre sus expectativas electorales.



En tanto, aseveró que “el peor desastre de la economía argentina es el acuerdo con el FMI”, que realizó el Gobierno anterior y que “le dejó a las próximas generaciones una deuda de 45.000 millones de dólares”.



En ese contexto, resaltó que, en agosto del año pasado, “cuando nadie de animaba a agarrar un barco que estaba a la deriva, yo abandone la comodidad de la presidencia de Diputados para enfrentar e ir resolviendo los grandes problemas de la Argentina”.



Al referirse a la reticencia del electorado cordobés en votar al espacio kirchnerista, Massa respondió que, ese contexto, parte con el liderazgo que comenzó a construir José Manuel de la Sota, ya fallecido, que le dio a la provincia una identidad muy asociada al funcionamiento de Córdoba pero, sobre todo, porque “hubo mala relación con el Gobierno nacional”.



“Hoy hay etapas nuevas con actores nuevos”, agregó al dejar entender que con su eventual gestión presidencial esa relación va a cambiar, y se manifestó confiado en “recuperar” los votos cordobeses que lo acompañaron en 2013 y 2015.



“Es clave trabajar con el cordón industrial cordobés” que tiene 1.990 pymes que el Gobierno nacional apoya con créditos a tasa subsidiada para seguir generando empleo, dijo Massa y afirmó que hoy se dará a conocer que se está transitando en “el mes 34 consecutivo de generación de nuevo empleo en Argentina, después de haber perdido 238.000 puestos industriales” durante el último gobierno.



Esta es la octava provincia de su gira y, en este punto, Massa se reunirá con rectores de universidades, empresarios y obreros industriales, en un trayecto que lo llevará de la capital del distrito a la ciudad de Río Cuarto, entre otros puntos de ese territorio.



Al mediodía, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) encabezará un encuentro del que participarán los rectores de esa casa de altos estudios y autoridades de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).



También se sumará a la gira la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, quien acompañará al ministro en otra actividad en la UNC.



Luego, el postulante del oficialismo se trasladará hasta la localidad de Monte Cristo, en el Departamento Río Primero, donde visitará la planta industrial de mosaicos Blangino.



Sobre el final de la tarde, Massa se reunirá en Río Cuarto, en el sur provincial, con referentes del centro comercial e industrial y de la Cámara Argentina del Maní.



Córdoba será la octava provincia de la gira federal que el ministro inició en Catamarca y que ya lo llevó a Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Tucumán, Mendoza y San Luis.



Se trata de un territorio importante no sólo por su caudal electoral (es el segundo distrito del padrón nacional) sino por lo simbólico: está administrada por un peronismo no alineado al kirchnerismo representado por el gobernador saliente y precandidato a presidente, Juan Schiaretti, y por el mandatario electo, Martín Llaryora, quien cobró mayor notoriedad a partir de su reciente arenga contra los "pituquitos de Recoleta".