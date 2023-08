La Provincia anunció el congelamiento del boleto de micros

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, afirmó que el gobierno bonaerense ordenó el congelamiento del precio del boleto de micros por 90 días y por ende quedó sin efecto el incremento previsto para septiembre, en sintonía con la medida para la región del Área Metropolitana (AMBA) anunciada días atrás por el ministro de Economía a nivel nacional, Sergio Massa.

"Si no tomábamos la medida seríamos unos desalmados que no le importa nada la gente", dijo D'Onofrio con respecto a la decisión de no darle rienda a la suba de la tarifa del boleto.

Según analizó el ministro, "lo que hay que entender es que estamos resolviendo los problemas que nos dejó el gobierno anterior. Todo arranca de la monumental deuda que nos dejó empernada Macri".

El funcionario provincial señaló que "hasta que el proceso paritario se adecue, trabajar con el congelamiento va en el sentido de las demás medidas como la de los monotributistas, el bono".

"La Argentina va a crecer, los problemas hay que resolverlos ahora. En las próximas horas vamos a escuchar a Massa hablar de futuro, la Argentina no va a estar atajando penales toda la vida. Va a crecer. Hay que resolver el problema que nos dejó Macri. Va a crecer", concluyó.

