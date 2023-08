Otro barrio sin gas por el robo de metales

Usuarios de servicios básicos quedaron otra vez seriamente afectados por el robo de metales. Esta vez fueron víctimas en una zona de Berisso donde ladrones actuaron para llevarse el cobre que están en los medidores de gas.

El robo de metales no afloja en la región y sigue sumando víctimas semana tras semana.

Esta vez fue el caso de los vecinos del barrio El Carmen, de Berisso, donde dos manzanas quedaron sin servicio por el accionar de los delincuentes.

La zona afectada fue la de calle 37 y 126, donde las cabinas quedaron semivacías.

Algunos vecinos, tal como publicó este diario, ya ponen candados en los gabinetes de gas para evitar que ocurra esta clase de episodios. Es una medida que no está avalada por la empresa Camuzzi, donde sugieren no hacerlo por motivos de seguridad y administrativos. Si ocurre una emergencia, los operarios no pueden acceder con facilidad para realizar maniobras y en algunos casos puede dificultar la lectura del consumo del servicio.