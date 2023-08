VIDEO. "Me gusta": el coqueteo al aire entre Fede Bal y Estefi Berardi que reaviva rumores

Fede Bal piropeó a Estefi Berardi en vivo por su nuevo peinado y la reacción de ella dio que hablar.

“Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, ¿no?”, comentó el hijo de Carmen Barbieri en la comunicación telefónica y la panelista le dijo: “Sí. Me hice la raya para el costado”.

“Ay… que observador, a mí no me dijiste nada del corte”, dijo entonces Pampito y Estefi interrumpió: “¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…”.