Empleo en La Plata: mirá aquí estos ofrecimientos de trabajo

Emp. CONSTRUCTORA

MECÁNICO (de equipos viales, camiones y utilitarios)

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

trexconst@hotmail.com

COMISIONISTA A BRANDSEN

Todos los días desde 1 a.m. a 3 a.m.

Partiendo de 44 y 150 a la 1 a.m.

Mail: empleosrhlp@gmail.com

22 -1 PROFESIONALES PEDIDOS

Enfermera auxiliar/profesional título y matrícula. Hogar discapacitados. CV (221) 438-4304.

OPTICA CENTRICA EN LA PLATA SOLICITA OPITICO/A RECIBIDO O ESTUDIANTE DE LA CARRERA PARA PUESTO DE VENDEDOR EN AREA OPTICA. ENVIAR CV CON FOTO A: opticos2020@gmail.com.

22 - 3 GASTRONÓMICOS

Buscamos encargados/as, bartender, mozos, cocineros, bacheros para local gastronómico situado en zona céntrica. Requisitos experiencia previa comprobable. Aclarar en el asunto para qué puesto se postulan. gastronomiacurriculum@gmail.com.

CERVECERIA DE CITY BELL SELECCIONARA PARA SU STAFF AYUDANTE COCINA Y MOZO. ENVIAR CON FOTO A: leuca.rrhh@gmail.com.

Cervecería busca para formar parte de su equipo: ayudante de cocina preferentemente con experiencia, enviar CV a: busquedaslaboraleslp@gmail.com agregando remuneración pretendida.

Estamos en la búsqueda de mozos y recepcionista para restaurante en City Bell, con disponibilidad full time. Interesados enviar CV a: screcursoshumanos18@gmail.com.

Importante local gastronómico incorpora a su centro de producción: jefe de pastelero/a, pastelero/a, ayudante de pastelero. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido. centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Se busca cocinero y hornero de pizza con experiencia para local en La Plata. Enviar CV a: maestroabra@gmail.com.

Se busca pastelero/a o estudiante de pastelería full time, para centro de producción, experiencia valorada. Enviar CV con referencias a: cpgiorello@gmail.com incluir pretensión salarial.

Se necesita moza/o con experiencia comprobable. Presentarse entre las 19 y 20 hs con CV impreso, 64 N° 1175 Club Tacuari.

22 - 5 EMPLEOS PEDIDOS

!!!Chofer taxi o alquilo turnos, radio, GPS, APT, Teletaxi, 41 e/138 y 139, taller.

!!!Necesito chica p/verdulería y pollajería c/exp., pres. 613 Nº 518 e/5 y 5 bis.

“MECANICO C/EXPERIENCIA. ENVIAR CV A: salud.laplata@yahoo.com.ar”.

Atención manicura/o, centro de manicuría busca personal con experiencia para turno tarde de 14 a 20, lunes a sábado, excelentes condiciones laborales. Enviar CV a: esmalterialaplatacv@gmail.com.

Avon incorpora revendedoras, animate, regalos por crecimiento + ganancias. 221-558-2189 - 469-4894.

BUSCAMOS PERSONAL: CHOFER (C/REGISTRO LINTY), CARPINTERO OFICIAL, MARMOLERO OFICIAL, VENDEDORES P/CARPINTERIA Y MARMOLERIA C/ATENCION AL PUBLICO (ZONA CITY BELL) 221-621-6833.

BUSCO CARNICERO, TRATAR EN CALLE 14 ESQUINA 57.

Buscamos cocinero/a o ayudante de cocina con conocimientos, para local gastronómico en City Bell. Turno a convenir. De lunes a sábado. Buenas condiciones de contratación. Se valora vivir en la zona. Enviar CV por mensaje de whatsapp 221-554-6421.

Busco Técnico Mecánico, Electromecánico, Eléctrico y Electrónico, con título secundario Técnico completo y experiencia en Taller de Mantenimiento Industrial, zona de trabajo Abasto, La Plata, provincia de Buenos Aires. Enviar curriculum a: buscoabasto@gmail.com.

Busco empleado para heladera c/s experiencia, dejar CV en Plaza Rocha Nº 26, 7 y 60.

Busco empleado/a con experiencia en óptica y disponibilidad de horario, enviar CV por whatsapp al 221-507-6713.

Busco matrimonio mayor sin hijos para caseros, La Plata. Tel. 221-428-2508.

Busco panadero/facturero con experiencia. Cel. 221-304-9674.

Busco repositor c/experiencia para supermercado, 117 e/37 y 38.

CARNES BERISSO SOLICITA CARNICERO, PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA, FULL TIME, BUENA REMUNERACION, MONTEVIDEO ESQ. 27. TELEFONO (221) 564-6459.

CHAROLA INCORPORA MOZXS DE SALON Y DE BARRA Y PASTELERX, OFRECEMOS EXCELENTES CONDICIONES LABORALES Y TRABAJO ESTABLE. ENVIAR CV A charolacv@gmail.com.

Carnicero para calle 137 e/35 y 36, supermercado.

Centro de estética City Bell incorpora manicura, esculpidora, pedicura. Comunicarse al 221-353-4348.

Chica 18 a 25 años p/lijar cuadros + tareas varias Bicicletería Bormobikes 8 e/135 y 136 Berisso whatsapp (221)559-5422.

Chica/o 18 a 25 años viva cerca 122 y 65 Berisso p/pegar afiches de 4 a 10 am whatsapp (221)559-5422.

Desde Estudio Yacoub Inmobiliaria nos encontramos en la búsqueda de Secretaria Administrativa para horario full time. Requisitos: muy buena presencia, responsable y capacidad resolutiva. Se valorarán experiencias previas en puestos similares. Enviar CV con foto a: admrrhh.estudioyacoub@gmail.com.

Diseñador/a gráfico p/empresa de La Plata, exp.mínima 1 año (excluyente). Diseño Web. Imagen corporativa. Contenido. Redes. Enviar CV c/ref. a neworkar@gmail.com.

Empresa metalúrgica incorpora: 1 tornero mecánico y/o alesador con experiencia comprobable. 1 mecánico o ayudante mecánico industrial. Enviar currículum y ref. a: metalurgicoempleo1999@gmail.com.

Encargada o vendedora, local céntrico, ropa femenina mca. líder, se busca sólo con experiencia comprobable. CV a: laplataunion@gmail.com.

Estudio Yacoub busca arquitecto director obra con probada experiencia en proyectos multifamiliares. Se requiere movilidad propia y disponibilidad full time rrhh.arquitecturayacoub@gmail.com.

Estás en negro? Tuviste un accidente de trabajo o despido? Reclamo ART? Reclamos seguros? Consultá tus derechos, especialista laboral. 221-545-3419 estudiolaboral01@gmail.com.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE LA PLATA BUSCA: INGENIERO MECANICO, ELECTROMECANICO Y/O INDUSTRIAL PARA DESEMPEÑARSE EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, DETECCION Y ANALISIS DE FALLAS, INFORMES AD HOC, RESPONSABILIDAD A CARGO, DISPONIBILIDAD FULL TIME. ENVIAR CV A: avisolaboralhoy@gmail.com ASUNTO “AREA DE MANTENIMIENTO” EN SEGURIDAD VIAL”.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE LA PLATA BUSCA: RESPONSABLES EN SEGURIDAD VIAL, CON CONOCIMIENTOS DE ACCIDENTOLOGIA Y SINIESTROS, ATENCION DE RECLAMOS, TRAMITES CON ASEGURADORAS, INFORMES AD. HOC. DISPONIBILIDAD FULL TIME. SECUNDARIO COMPLETO. ENVIAR CV A: avisolaboralhoy@gmail.com ASUNTO “RESPONSABLE EN SEGURIDAD VIAL”.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE LA PLATA BUSCA: PERSONAL DE RRHH CON EXPERIENCIA, PERSONAL DE INSPECCION Y CONTROL MECANICOS, ELECTRICISTAS Y CHAPISTAS. DISPONIBILIDAD FULL TIME. ESTUDIO SECUNDARIO COMPLETO. ENVIAR CV A: avisolaboralhoy@gmail.com ASUNTO EL CARGO A POSTULARSE.

Importante cafetería de City Bell incorpora: jefe de cocina, baristas, panadero, cocinero, camareros/as, ayudante de cocinero/a, cajero con experiencia en restosoft. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido. empleadoscitybell@gmail.com.

Importante distribuidora de la zona se encuentra en la búsqueda de administrativo para el área de monitoreo/facturación. Requisito: excelente manejo paquete office, herramientas informáticas, actitud proactiva, trabajo en equipo, capacidad analítica y de resolución de conflicto, capacidad para relacionarse con público interno y externo de la empresa. Se ofrecen grandes posibilidades de desarrollo dentro de una empresa líder, interesados enviar CV: conurbano.rrhh@hotmail.com.

Importante institución educativa se encuentra en la búsqueda de profesor/a de reparación de telefonía celular. Enviar CV a: sistedh.orientacion@gmail.com.

Importante institución educativa se encuentra en la búsqueda de profesor/a auxiliar de farmacia. Enviar CV a: sistedh.orientacion@gmail.com.

Importante institución educativa se encuentra en la búsqueda de profesor/a de peluquería unisex. Enviar CV a: sistedh.orientacion@gmail.com.

Importante restaurante/cafetería incorpora: cocinero/a, panadero, camareros/as, cajero/a con experiencia en restosoft, barista, administrativo con experiencia en tesorería. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido. cocineros.017@gmail.com.

Instalador para internet-telefonía y cable, los aspirantes deberán contar con registro de conducir B1 vigente, residir en zona La Plata-Hudson-Berazategui. Datos a mail: centrointegral23@gmail.com.

JUANA BONITA VENTA ROPA Y CALZADOS CON CATALOGO BUSCA REVENDEDORAS Y LIDERES. WHATSAPP 221-438-0148, 9 A 16 HS.

NECESITO CARNICERO CON EXPERIENCIA PARA MOSTRADOR Y DEPOSTADOR DIAGONAL 80 E/46 Y 47 N° 863 TEL. 483-7449.

Necesito cajera p/super 32 e/155 y 156 221-560-8097.

Necesito cajera, fiambrera y repositor para 46-22 y 23, 15-39 y 40, 49-25 y 26.

Necesito carnicero completo, La Chacra, 2-45 y 46, presentarse.

Necesito esteticista, masajista para estética con disponibilidad horaria, comunicarse. Whatsapp 221-435-4046.

Necesito fiambrera turno mañana c/exp. y repositor c/exp. p/super 133 e/49 y 50.

Necesito fiambrera turno tarde, y repositor turno completo, c/exp. p/super 7 e/39 y 40 Nº 377. 221-591-4603.

Necesito oficial chapista, oficial pintor, preparador, armador y desarmador del automóvil. 43 e/141 y 142 Nº 2329.

Oportunidad! Buscamos cafeterx, mozx, cocinerx y pastelerx, para cafetería en el centro de La Plata, full time, excelentes condiciones de contrato. Valoramos experiencia en el rubro. Si estás interesadx enviar CV a: trabajarencharola@gmail.com.

Pizzería de 50 y 31, necesita repartidor con moto, entrevista a partir de las 12 hs.

RECONOCIDA CONSULTORA SELECCIONARA AGENTE/ INTERCEPTOR DE SINIESTROS ZONA DE RESIDENCIA: LA PLATA CONOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN (MICROSOFT OFFICE INTERNET E-MAILS) MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS. NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS EN SINIESTROS EDAD: 28 A 55 AÑOS RETIRADO DE FUERZAS ARMADAS Y/O SEGURIDAD (NO EXCLUYENTE) TRABAJO EN DOMICILIO MOVILIDAD PROPIA: AUTO (EXCLUYENTE) DISPONIBILIDAD HORARIA FULL TIME / FREELANCE. ENVIAR CV CON FOTO COLOCANDO EN ASUNTO REF: LA PLATA A: busquedaconsultora2022@gmail.com.

Residencia adultos mayores solicita médicos clínicos, psiquiatras, gerontólogos. Enviar CV a: arvenecia1@gmail.com.

Residencia adultos mayores solicita auxiliares de enfermería, asistentes geriátricos, mucamas. Enviar CV a: arvenecia1@gmail.com.

Restaurante incorpora mozo/a y ayudante de cocina, despacho de ensaladas y postres, c/disponibilidad de trabajar turno noche. Enviar CV c/foto a: restobusquedadepersonal@gmail.com.

SE NECESITA PERSONAL FEMENINO PARA ATENCION TELEFONICA DE VARIAS LINEAS Y DERIVACION DE PEDIDOS PARA EMPRESA DE TRAYECTORIA EN LA CIUDAD, SECUNDARIO COMPLETO, EXPERIENCIA PREVIA EN CALL CENTER COMPROBABLE, CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y ALREDEDORES, LUNES A SABADOS, TRAER CV EN CALLE 73 Nº 142 E/121 Y 122 DE 9.30 A 12.30 HS.

SE NECESITA SEÑORITA PARA ESTUDIO TECNICO. BASE MATEMATICA, AUTO-CAD, HORARIO DE MAÑANA. ESTUDIANTES ABSTENERSE. CONTACTO ENVIAR CV: “estudio_mensur@yahoo.com.ar.”

Se necesita cajera y empleado en general de 18 a 25 años, bazar familia 50 e/7 y 8 Nº 627, sólo whatsapp 221-617-4726, Andrea.

Se necesita chica para local de ropa de 18 a 25 años, para cubrir turno tarde de 15 hs. a 20.30 hs., acercar CV a partir de las 12 hs. en 6 y 45 (Fakate).

Se necesita empleada para kiosco almacén, con experiencia, presentarse de 6 a 14 hs. en 66-136 y 137 Nº 2073.

Se necesita empleado para lavadero de autos Pala´s, Camino General Belgrano entre Cantilo y 472 City Bell, $ 6 mil diarios.

Se necesita empleado/a con experiencia en ventas de planes de ahorro o similar, enviar CV a: busquedalaboral2466@gmail.com.

Se necesita fiambrera y repositor con experiencia 2 esq. 530 whatsapp 221-678-1556.

Se necesita lavador c/experiencia para importante lavadero de lun. a sábados, de 8 a 18 hs., $ 5.000 x día + propina, presentarse en calle 72 esq. 120.

Se necesita personal masculino entre 20 y 35 años de edad para tareas múltiples y administrativa, conocimiento de PC, presentarse c/CV el lunes 7 de agosto de 8 hs. a 11 hs. en 7 Nº 215 entre 529 y 530, Tolosa, La Plata.

Se necesita personal para lavadero de autos, con experiencia comprobable, $ 5.000 el día, llamar al 221-561-5933 ó al 221-360-7078.

Se solicita barista, o conocimiento de cafetería y uso de máquinas, presentarse en “La Capital” 72 Nº 635 e/7 y 8.

Se solicita confitero o ayudante de confitero, presentarse en “La Capital” 72 Nº 635 e/7 y 8.

Sumate a nuestro equipo! Estamos buscando mozo/a con o sin experiencia. Interesados enviar CV a: luchinapizzeria@gmail.com.

Sumate a nuestro equipo!! Estamos buscando para atención al público en panadería c/s experiencia, ayudante de panadero, y personal para el sector de limpieza. Si estás interesado/a envíanos tu CV a: infopanaderiapeluso@gmail.com.

Super Familia, Echeverría y Petinoti (Ensenada) necesita repositor con experiencia. 221-356-7058, sólo whatsapp Sindi.

Super Hernández 511 e/138 y 139, necesita repositor con experiencia a sólo whatsapp 11-2298-8888 Marcelo, 11-6789-6789 Leo.

Supermercado, se necesita repositor, fiambrera, c/exp., enviar CV al Wsp. 221-505-1712.

Urgente se necesita cajera fiambrera c/s experiencia, Supernorte 32 y 132, traer CV.

22 - 6 EMPLEOS OFRECIDOS

Se ofrece chofer de camión, categoría Linti, actualizada o reparto. Tel. (221) 606-9336.