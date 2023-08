Autorizan el desembarco de la droga “mágica” que ayuda a bajar de peso

Se llama Wegovy, su principio activo es el Ozempic, y le dicen la “droga mágica de Hollywood”. Hasta ahora, circulaba en nuestro país de manera informal, pero acaba de ser autorizada por la ANMAT -aunque todavía no se publicó la reglamentación en el Boletín Oficial- para tratar la obesidad y el sobrepeso.

Concretamente, el texto elaborado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica describe que “Wegovy está indicado en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso, incluyendo pérdida de peso y mantenimiento del peso, en adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de ≥30 kg/m2 (obesidad), o ≥27 kg/m2 a <30 kg/m2 (sobrepeso)”.

El documento aclara que esto es viable “en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular”.

Se estima que el medicamento elaborado por el laboratorio Novo Nordisk, que hasta ahora sólo estaba autorizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, estará disponible masivamente en el mercado local en el corto a mediano plazo, sin precisiones. Su costo, si no se tiene descuento por obra social, ronda los $90 mil por mes.

“Esta droga opera sobre el sistema nervioso central y el periférico, y logra generar cambios conductuales porque modifica a nivel del cerebro y del estómago la sensación de saciedad” precisa Mónica Katz, especialista en nutrición y expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición: “también neutraliza la sensación de hambre emocional, el picoteo constante que tanto cuesta modificar en las personas con sobrepeso. Es una herramienta muy interesante porque quien lucha con el sobrepeso no es que no sabe lo que tiene que hacer, sino que por alguna razón no lo puede hacer. Este tratamiento logra muy buenos resultados en ese sentido porque al lentificar el vaciamiento del estómago, aumenta la sensación de saciedad”.

El “ok” de la ANMAT tiene como corolario las mismas indicaciones terapéuticas con las que la droga fue aprobada en Estados Unidos, por la Federal Drugs Administration (FDA).

“La droga complementa un tratamiento de alimentación saludable y actividad física. Si no cambio hábitos, no va a haber efecto” dice Analía Yamaguchi, médica clínica especialista en Nutrición del Hospital Italiano: “los cambios sólo van a llegar si hay un cambio de conductas”.

“No existen las fórmulas mágicas. Es cierto que, cuando se probó este medicamento, se observó que los pacientes diabéticos con obesidad lograban bajar más de un 5% de su peso corporal. Con los nuevos medicamentos, con dosis mayores, se logra hasta un 17%. Pero es un tratamiento crónico” aclara Yamaguchi: “tanto la diabetes como la obesidad son enfermedades crónicas. Una vez que se inicia el tratamiento no hay que abandonarlo. Algunos hablan de efecto rebote. No hay tal cosa, en realidad hay un abandono del tratamiento, que no es solo el uso de la droga, sino la alimentación y el ejercicio”,

“Sin alimentación saludable y actividad física, la droga no va a tener efecto duradero”

“Este es un medicamento que es un análogo de lo que llamamos el GLP-1. Este es una segunda generación. Hubo un primero que fue la liraglutide, que es Saxenda. El GLP1 es una hormona que se produce en el intestino, luego de la ingesta de alimentos, que enlentece el vaciado gástrico y aumenta la saciedad. Por eso es interesante para la disminución de peso”, explica la endocrinóloga Laura Maffei. “Pero ninguna droga es milagrosa. Uno puede llegar a bajar alrededor de un 10% de su peso corporal, algunos pocos, un 15% durante un año. Es una droga segura, pero han habido casos no frecuentes pero posibles de hipoglucemia. Actúa en diferentes órganos, no solamente a nivel de la saciedad y hay que evaluar bien el paciente. Una cosa es padecer obesidad o sobrepeso y otra es padecer un par de kilos de más. El uso que se alentó como la droga de Hollywood no es el indicado. Esta no es una herramienta popular para usarse masivamente. No está indicada para cualquier persona”, dice Maffei. En algunos casos puede generar diarrea, náuseas, vómitos, dolor en el estómago. Esto no es un antibiótico que lo tomo y se me va la infección. Requiere un cambio en el estilo de vida”.