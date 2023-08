Autoridades de la UNLP recibieron a los padres de María Clara, la platense que murió en Kosovo

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, y el Secretario General, Patricio Lorente, recibieron en el Rectorado a María Magdalena Del Monte y Facundo Urdangaray, madre y padre de María Clara Urdangaray, alumna de las carreras de abogacía y traductorado de inglés de esta casa de altos estudios, fallecida el pasado 1º de agosto del corriente año en Kosovo, en circunstancias que están bajo investigación y por las cuales se encuentra una persona detenida, sospechada de asesinato.

Del encuentro también formaron parte la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ana Julia Ramírez, el decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miguel Berri, su secretario de Relaciones Institucionales Fernando Maitini, y las abogadas de la familia, Dras. Lisa Rosselli y Ana Laura Szabo.

Las autoridades, luego de escuchar atentamente todo lo expresado por la familia, manifestaron su más profundo pesar y se comprometieron a realizar todas las acciones institucionales que estén al alcance y dentro de la incumbencia universitaria ante las autoridades nacionales, en especial ante Cancillería, a fin de lograr la repatriación de María Clara.

Asimismo, señalaron su preocupación y se pusieron a disposición para que se pueda avanzar debidamente en el proceso investigativo y judicial, de manera que se llegue a un pronto esclarecimiento y se haga justicia por este hecho que conmociona y entristece a la comunidad de la UNLP.

Días atrás, la madre de María Clara Urdangaray dijo que el acusado era "una persona muy celosa" y negó que su hija se haya suicidado ya que estaba "llena de vida".



"El novio era una persona muy celosa, no puedo creer lo que le hizo. No se me pasa por la cabeza la hipótesis que se maneja de un posible suicidio, no es así", aseguró Magdalena en una entrevista con el canal C5N, junto a Facundo Urdangaray, padre de la víctima.

La mujer afirmó que su hija "era una persona llena de vida, una piba con todas las ilusiones que se fue con una mano atrás y otra adelante para vivir otra vida distinta, buscando algo mejor".

Según los datos que recibieron los padres de María Clara, el hecho habría ocurrido minutos antes de las 2 de la madrugada del último martes en un hotel de Kosovo Polje, una localidad ubicada en el sudoeste de Pristina.

La investigación determinó que la joven murió tras caer desde un balcón del sexto piso.