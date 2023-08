Chano procesado por abuso sexual contra Militta Bora: ¿podría ir preso?

Chano fue procesado en las últimas horas por abuso sexual contra Militta Bora. Los famosos mantuvieron un fugaz romance de dos meses durante el 2016.

La denuncia de Bora se instó en la Justicia en 2018, asesorada por sus abogados. La noticia fue confirmada por Cora de Barbieri en “A la tarde”, el ciclo de América TV conducido por Karina Mazzocco.

La panelista reveló que en la denuncia, la cantante “habla de unos episodios. Habla de violación y de violencia. Por ese entonces, vivían en un domicilio del cantante, en el barrio de Saavedra donde en agosto de ese año habrían ocurrido estos episodios gravísimos”.

Presentó el testimonio ante la Oficina de Violencia Doméstica en 2018, primero en instancia civil y luego penal. Luego, la causa se cerró pero recientemente se reabrió por decisión judicial “tras el fallo de Casación, que revisa los distintos archivos de causas anteriores”.

Los archivos de instancias previas provenían del juzgado de primera instancia y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. “Cuando llega a Casación, una doctora (Llerena) evalúa toda la circunstancias y se da cuenta que fueron vulnerados todos los derechos de la víctima y manda a reabrir la causa”, explicó el letrado Roberto Cazorla Yaletal.

La periodista mencionó que “encuentran las pruebas suficientes como para procesarlo”. Se cuenta con evaluaciones de la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia, informes del Departamento de Psicología del cuerpo médico forense y testimonios.

¿Chano podría ir preso?

Según se confirmó, el procesamiento se da sin prisión preventiva. Por lo cual, seguiría en libertad. Además, se podrá presentar una apelación en la Cámara del Crimen.

El relato de la víctima

Militta Bora denunció que los hechos sucedieron en la casa del ex Tan Biónica en Saavedra. “Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que se le pasara la locura de la droga y el alcohol”, reveló en 2018.

“Estaba como loco y, cuando me dormí, entró al cuarto para tener relaciones. No podía entender que yo le dije ‘no’. Hubo un hecho de violación”, cerró.

Sobre el avance de la causa, recientemente declaró que “las cosas de la Justicia son cosas de la Justicia. No hago show con eso”. “Si quisiera hablar del tema, voy y me siento. No quiero hablar, lo llevo en el ámbito privado”, concluyó.