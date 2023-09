Lionel Messi no se entrena con la Selección y enciende las alarmas: ¿Llega en condiciones al partido frente a Bolivia?

El capitán del seleccionado argentino Lionel Messi no participa este domingo del último entrenamiento antes del viaje a Bolivia y por el momento no hay muchas precisiones sobre su presencia en el encuentro del martes.



El futbolista del Inter Miami hablará junto con el cuerpo técnico y allí terminará de resolverse su disponibilidad para el partido en La Paz, por la segunda fecha de clasificación a Estados Unidos-Canadá-México 2026.



Se espera con expectativa que el DT Lionel Scaloni comunique la novedad en la conferencia de prensa programada para las 13.00, cuatro horas antes que despegue el avión rumbo a la capital boliviana.



Vale recordar que Messi pidió el cambio en el final del partido con Ecuador (1-0) por agotamiento físico pero no padece ninguna lesión, según se constató en los estudios por imágenes que le realizaron el sábado en una clínica porteña. El astro, de 36 años, está en condiciones de ser parte del equipo en el estadio Hernando Siles, pero de todos modos no se descarta que pueda ser preservado para evitar la exigencia física que supone jugar en la altura de la ciudad andina.



Desde su debut en Inter Miami, el pasado 21 de julio, el 10 de la "Albiceleste" acumuló una docena de partidos, sin haber realizado pretemporada tras su salida del París Saint-Germain.



Messi trabajó con cargas livianas en los dos entrenamientos posteriores al partido con los ecuatorianos y de su respuesta en la práctica de hoy dependerá su presencia en la delegación que viajará a Bolivia a las 17.00.



El seleccionado campeón del mundo enfrentará al conjunto dirigido por el argentino Gustavo Costas este martes desde las 17.00 en el Hernando Siles, situado a unos 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, por la segunda fechas de las Eliminatorias.