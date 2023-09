Argentinos y bolivianos, unidos por la Scaloneta

Un centenar de hinchas argentinos se hicieron sentir con su aliento con un bombo y una trompeta pero sin banderas por pedido de la Policía en la victoria del seleccionado sobre Bolivia por 3-0 en la altura de La Paz.

Los ruidosos fanáticos del vigente campeón del mundo se ubicaron en la parte inferior de la curva norte del estadio Hernando Siles y pese a ser minoría alentaron durante todo el partido.

Antes del inicio del encuentro disputado en la tarde de la capital andina, los hinchas llegaron a colgar varias banderas, una que decía “La Barra de la Selección” y otras dos con los escudos de Huracán e Instituto.

Sin embargo, cerca de los 15 minutos del primer tiempo, el grupo fue rodeado por la policía y por pedido de las autoridades tuvieron que retirar las banderas del alambrado.

Los gritos de los goles de Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico se sintieron en varios sectores del “Gigante de Miraflores” pero las canciones y el mayor aliento salió donde estaba el bombo con las figuras de Diego Maradona y Lionel Messi.

“Dale campeón” y “Señores dejo todo, me voy a ver a la Argentina”, se escuchó durante varios tramos del partido que el equipo campeón del Mundo dominó con superioridad ante Bolivia.

Pero sin dudas que la imagen que no pasó desapercibida en el Hernando Siles fue la gran cantidad de hinchas bolivianos con camisetas argentinas. En todos los sectores del estadio estuvieron los locales con una ambigüedad que llamó la atención: alentaban por su selección pero vestían la camiseta del rival. Jamás en Argentina se podría vivir semejante acto.

No solo eso, sino que con el 2-0 ya establecido, Ángel Di María fue a patear un tiro de esquina y desde ese sector donde estaban los hinchas boliviano bajó un cálido aplauso y una ovación que obligó al Fideo a levantar sus brazos a modo de agradecimiento. Sin dudas, un jugador que se ganó el respeto de todo el mundo futbolero.

También hubo un “Messi, Messi” que se escuchó desde los cuatro sectores. Muchos hinchas no sabían que no estaba ni de suplente y le pedían a Lionel Scaloni que lo hiciera entrar. En el minuto 87, Lionel Scaloni pidió el ingreso de Ángel Correa, quien usó la número 10 ante la ausencia de Lionel Messi. Desde varios sectores se levantaron y comenzaron a corear el nombre del astro argentino que no se movió del banco de suplentes y no estuvo disponible.