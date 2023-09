Yanina Latorre liquidó a Alex Caniggia por las críticas a Lola: “Quedan tarados como este parásito”

Yanina Latorre y Alex Caniggia protagonizaron un tenso cruce en redes sociales, que reavivó la vieja pica que hay entre la panelista y Mariana Nannis. Fue tras las críticas del hijo de la mediática a Lola Latorre, por su debut en el Bailando 2023.

A través de Twitter, el Emperador escribió: “El padre se la come toda y no dicen nada, la madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada. Ahora, la hija se hace la que baila y la pobre está enyesada y de tanto pegar a los tower (Latorre) me queda la verga acalambrada”.

Fue este mensaje el que provocó que Yanina Latorre saltara a defender a su hija, con el cuchillo entre los dientes. “Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito”, le respondió directamente al hijo del Pájaro Caniggia.

Así, en pocas líneas se refirió a adicciones del ex deportista y de Mariana Nannis e insultó al hijo de ambos. Pero la batalla virtual no culminó ahí.

Es que Alex había disparado contra Lola Latorre: “¿Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial?”. A lo que la panelista de LAM no tardó en cruzar con un mensaje referido a la reciente pelea entre él y su madre: “Avísenle a este maleducado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio”.