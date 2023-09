Jorge Lanata volvió a la radio y habló de su delicado estado de salud: ¿qué dijo?

El sábado pasado, Jorge Lanata recibió el alta médica y si bien tiene que descansar para reponerse después de varios días de internación, este lunes decidió regresar a su programa radial Lanata sin filtro, por Radio Mitre.

“Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver como seguía la historia, pero acá estoy”, comenzó a decir el conductor, quien reveló que no la pasó nada bien durante los últimos días: “Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”.

“Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. ¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”, se cuestionó.

Jorge Lanata y la "peor" de sus internaciones

Sin dudas, para Lanata “esta fue la peor” de todas sus internaciones: “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”.

Sacando un poco de dramatismo a su situación, el periodista apeló al humor y dio un consejo a sus oyentes: “Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte”.

Jorge Lanata estuvo internado por una infección urinaria y volvió a su casa tras 19 días de internación para poder pasar su cumpleaños en su hogar. Sin embargo, levantó fiebre y tuvo que ser nuevamente internado en terapia intensiva. Finalmente, el sábado pasado fue dado de alta.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)