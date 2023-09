Jorge Lanata recibió el alta médico: "Estuve complicado, me asusté"

Jorge Lanata volvió a la radio tras varios días internado en la Fundación Favaloro. El conductor de Lanata Sin Filtro participó del pase con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, a cargo de Alguien tiene que Decirlo.

Feinmann le confesó a su colega que lo había extrañado, a lo que Lanata le devolvió el halago y aprovechó para contar cómo se encuentra su salud. “Estoy bien, cansado con la duda si empezaba hoy o el miércoles para ver cómo seguía la historia pero acá estoy”, empezó quién pasó su cumpleaños internado.

“Estuve complicado pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico. La sensación que tengo ahora es que estuve como cuatro o cinco meses fuera y no, porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”, siguió Jorge Lanata.

“Tengo la sensación que si no lo tomas demasiado en cuenta, son cosas que te pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. ¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”, reflexionó.

En tanto, el conductor de PPT mencionó que fue la peor etapa que tuvo que pasar en su vida con su salud, aún más que la del trasplante. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan, en un momento estaba asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ¿cómo sigue esto?”, recordó.

Este fin de semana, Jorge Lanata recibió el alta de la Fundación Favaloro y hoy regresó a su trabajo. Vale recordar que hace una semana había sido dado de alta luego de casi 20 días internado por una infección urinaria bacteriémica.

Al martes siguiente del alta, tuvo que volver a terapia intensiva por presentar “un cuadro febril” por el que era “necesaria su permanencia” dentro del establecimiento.