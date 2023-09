Pollo Cerviño denunciado por abuso infantil contra su hijo: el locutor rompió el silencio

Alejandro “Pollo” Cerviño fue acusado de abuso sexual infantil contra su hijo, por parte de su expareja Cinthia García. La causa fue caratulada como “abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo”, con el menor de 5 años, en ese momento.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, reclamó la detención ya que el periodista se negó a declarar. La víctima, de 8 años en la actualidad, declaró en Cámara Gesell.

Gallego mencionó que son “infinidad de pruebas que hay en su contra como la declaración de su hijo, junto con las pericias desarrolladas en el niño que dan verosímil su relato. La pericia psicológica del acusado resulta compatible con los delitos y la declaración de la madre también avala lo sucedido”.

“Pedimos la detención por el concurso del delito, que tiene una pena en expectativa superior a los 20 años, en estos casos existen riesgos procesales, incluido el riesgo de fuga”, mencionó el abogado. El acusado se acercó a la audiencia el martes pasado pero, tras escuchar los cargos y pruebas, se negó a declarar.

Cerviño rompió el silencio

La causa no es nueva, lleva varios meses en la Justicia pero los detalles trascendieron esta semana. Hasta el momento, Cerviño no había hablado ni respecto a la denuncia o a las declaraciones de la ex pareja.

Sin embargo, en las últimas horas habló con Teleshow y aseguró: “Mi prioridad es mi hijo. Tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí y mi familia. Pronto podremos hablar”.

Desde Rock & Pop lanzaron un comunicado informando sobre la actualidad laboral del locutor denunciado: “A partir de la información de público conocimiento sobre la denuncia iniciada contra Alejandro ‘Pollo’ Cerviño, Rock & Pop confía en la Justicia y espera una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos”.

En tanto, Beto Casella, compañero de radio de Cerviño, habló con los medios de comunicación y dio su visión de lo ocurrido. Además, contó que habló con el acusado y éste desmintió todo.

“Conmigo niega todo. Dice que es otra víctima de una mujer que le quiere hacer daño. Yo digo, ¿qué madre va a usar a su hijo así para dañar al hombre?”, reflexionó el conductor de Bendita.

“Ahora, yo soy inocente y me adjudican el peor delito que existe, que es este, salgo 24 horas al aire”, mencionó sobre el silencio del denunciado.

Detalles escabrosos

La causa, que avanza en el Juzgado de Garantías nº2 de Quilmes habría “elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por el vínculo”.

Cinthia García reveló que “en el 2000 mi hijo tenía 5 años y me contó hechos aberrantes de violencia y abuso que venía sufriendo por parte de su padre. La Justicia protegió al padre durante varios años”.

Ella y su hijo sufrieron violencia: “Los ataques violentos comenzaron cuando empecé a notar comportamientos extraños con el nene. En cuarentena decidimos irnos de nuestro hogar cuando él tenía muchos ataques de abstinencia muy fuertes y ahorcó al nene bajo la ducha”.

“Yo no sabía qué pasaba, me daba cuenta que era algo raro pero no sospechaba. No me podía imaginar, en un momento pensé que era del colegio, aparte yo trabajo muchas horas y él se quedaba en el colegio o con el padre. Después me enteré, por lo que declaró el nene en Cámara Gesell, que él me dopaba a la noche como para que me duerma y poder quedarse con el nene libre. A veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona”, afirmó García.