Cristina irá a juicio oral por Hotesur-Los Sauces y el memorándum con Irán

Tras la derrota electoral, un duro revés judicial. El día después de que el kirchnerismo perdiera su histórico bastión en Chaco a manos de Juntos por el Cambio, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, recibió otra amarga noticia con la decisión de la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país- de reabrir dos causas en su contra: la conocida como Hotesur-Los Sauces, que investiga un entramado de negocios hoteleros y lavado de dinero; y la que refiere al memorándum con Irán. En ambos casos, la Justicia anuló los sobreseimientos que beneficiaban a la exmandataria y ordenó realizar el juicio oral.

Además, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyeron a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Pero no a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia. En ese marco, el caso volverá ahora al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que en noviembre de 2021 sobreseyó por mayoría a los acusados, al considerar que no existía delito alguno y que, por tanto, no era necesario el juicio.

En cuanto al pacto con Irán, donde la expresidenta está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA, Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez.

La causa Hotesur es por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. Se busca determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron en el marco de sus cercanías con el kirchnerismo.

En tanto, Florencia Kirchner quedó sobreseída dado que cuando se constituyeron las sociedades investigadas “ella tenía doce años”, por lo que el proceso judicial involucrará a Cristina y a su hijo Máximo.

De todos modos, el inicio de este juicio podría demorarse ya que las defensas pueden apelar el fallo de Casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión de reabrir las causas se conoció después de que la Corte Suprema ordenara el cese en sus funciones de la magistrada Ana María Figueroa, quien retrasó la resolución del caso Hotesur.

En su apelación del sobreseimiento de Hotesur-Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos contra el sobreseimiento dictado por Grümberg y Obligado. Velasco, fiscal ante el Tribunal Oral conformado por Obligado, Grünberg y Palliotti, habló de la “gravedad institucional” de la decisión de los dos jueces que -dijo- “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad.

La Justicia apunta a una asociación ilícita que habría tenido a Néstor y Cristina Kirchner a la cabeza. También habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa, además de Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.

Tras ser exonerada en varias casos, Cristina recibió una condena en diciembre pasado de seis años de prisión, de los que la protege su inmunidad, y a inhabilitación perpetua en un juicio por fraude y corrupción en un caso de adjudicación de contratos públicos en su bastión político de Santa Cruz , durante sus presidencias. A raíz de esta condena, la ex jefa de Estado anunció que daba un paso al costado, afirmando que no sería candidata “a nada”. Y habló de “proscripción”. La condena aún puede ser apelada.