Pruebas de embarazo: polémica por los tests online

Que todo es googleable no es ninguna novedad. Nombres de actores, recetas de cocina, datos históricos o cualquier otra duda que se presente puede resolverse en internet, incluso muchos confían sus síntomas a la web generando sus propios diagnósticos -probablemente erróneos- sin constatar los resultados con médicos reales.

Esto último sin dudas es lo que más preocupa a los profesionales de la salud que recientemente, además de tener que advertir sobre los peligros de auto diagnosticarse tuvieron que aclarar los riesgos de dejarse llevar por los tests de embarazo online y salieron a subrayar la importancia de hacerse una prueba real.

Las pruebas de embarazo online que ganaron popularidad en el último tiempo no son más que largos cuestionarios en páginas web en los que las personas que tienen dudas sobre su estado van contestando las preguntas hasta llegar a un diagnóstico. Pero esto no tiene ningún aval científico y los profesionales de la salud lo hicieron saber.

Los profesionales remarcan que estas pruebas solo son herramientas orientativas

En mi primer lugar, antes de oponerse por completo a su uso, deslizaron que pueden ser utilizados como una herramienta práctica y sencilla que permite evaluar ciertos signos, síntomas y comportamientos característicos de una persona gestante, pero no por eso brindan un resultado preciso.

Pero si a pesar de estas advertencias los usuarios aún insisten en utilizar estos métodos, los especialistas recomendaron que en primera instancia se debe tener en cuenta y conocer el periodo de fertilidad de la mujer que sospecha estar transitando un embarazo. La importancia de este dato radica en que “esto aumenta en gran medida la probabilidad de que los espermatozoides alcancen el óvulo maduro, lo que resulta en la fertilización, implantación y gestación”, detalló la microbióloga María Cecilia Belgoff y añadió que “teniendo en cuenta este periodo de fertilidad, podemos decir que los tests online funcionan como calculadoras que se basan en las estadísticas y conocimiento general”. Pero a pesar de esto los propios tests “aclaran que no puedes saber si estás embarazada si al menos no te has hecho un test de embarazo de orina y que la seguridad 100 por ciento sólo puede dártela un ginecólogo o médico especialista”, señaló.

SIGNOS QUE CONFUNDEN

Otro de los problemas que presentan estos tests es la generalización de los síntomas. Es que si bien hay ciertos signos que pueden predecir un embarazo como los cambios corporales o emocionales que suelen estar asociados a la gestación, la presencia de estos no pueden tomarse como una confirmación absoluta.

Un claro ejemplo de esto pueden ser las alteraciones en el ciclo menstrual, en el que un retraso o la ausencia de sangrado no siempre está ligado a un embarazo sino que pueden ser efectos secundarios de medicamentos, retraso de la pubertad, estrés o la reciente utilización de un método anticonceptivo hormonal, entre otras coas. Pero para el enfoque del test online esta alteración en el ciclo arroja un resultado positivo ya que no contempla otras opciones. Motivo por el que los profesionales remarcan una y otra vez que estas pruebas deben ser tomadas como herramientas de carácter orientativo.

En contraposición a esto, la microbióloga ponderó la eficacia y los beneficios de los tests comerciales que pueden adquirirse en cualquier farmacia. Hay diferentes estilos, están aquellos que solo definen si la persona está embarazada o no y otros que además cuentan con un Indicador de Concepción que informa aproximadamente la cantidad de semanas de gestación que lleva.

Pero si la mujer que sospecha de su estado quiere tener una respuesta completamente correcta de si está o no embarazada lo recomendable es que acuda a un centro de salud y se realice un análisis de sangre en donde los especialistas van a poder darle una respuesta concreta y despejar cualquier tipo de dudas.

En conclusión los sitios web utilizados a conciencia pueden ser una herramienta muy útil. Pero no debe olvidarse que son solo eso, un instrumento orientativo por lo que los pacientes siempre van a necesitar de un profesional de la salud que constate que los resultados son correctos. (Fuente NA)