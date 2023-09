VIDEO. Grindetti en La Plata: "Somos la opción para terminar con el kirchnerismo"

Candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti aseguró que, en caso de ser electo, avanzará con un recorte en la Provincia que implicará una reducción de la cantidad de ministerios y del gasto político. Sostuvo que la administración de Axel Kicillof “es un gobierno ausente” y que la coalición opositora “es la única opción para terminar con el kirchnerismo y evitar que se enquiste en la Provincia”.

Grindetti estuvo ayer en La Plata donde encabezó una reunión de equipos técnicos (ver aparte) y en ese contexto visitó la redacción de EL DIA. A continuación, los aspectos centrales de la entrevista.

En su último spot de campaña está planteando “ahora o nunca”. ¿Cuál sería la traducción de ese mensaje?

Creo que es el momento no sólo de ganar una elección que es lo que queremos, sino de mostrar equipo y de mostrar ideas y planes que sean realizables, que sean concretos. Argentina está llegando a la instancia de una crisis que es mucho más que económica, es una crisis de valores. Veinte años de kirchnerismo han distorsionado muchas cosas en Argentina y si no cambiamos ahora, realmente los problemas se van a ir agravando. Por eso creo que estamos en el momento justo de producir los cambios. Y eso no es sólo ganar una elección, sino mostrar gobernabilidad.

¿Y cómo buscan convencer a la gente de que Juntos por el Cambio tiene esa capacidad?

Estando cerca de ellos, que es justamente la característica de la campaña. Mi idea es visitar la mayor cantidad de distritos, y vamos a estar de una forma u otra para comunicar el equipo que tenemos y los planes de gobierno. Vamos a exhibir el liderazgo de Patricia, que tiene mucha valentía, mucho coraje, con los pies sobre la tierra, que quiere hacer las cosas bien, que tiene templanza, que sabe manejar los tiempos, que no anda gritando por la vida clichés y utopías. Y lo vamos a hacer con Miguel Fernández, que es mi compañero de fórmula, todo mi equipo técnico, todo mi equipo político. Están Cristian Ritondo, está Maricel Echecoin y el Colo Santilli.

Si es electo gobernador, ¿dónde va con el bisturí a fondo?

Nosotros vamos a llegar con un plan muy amplio. Vamos a empezar a ordenar al Estado, a simplificarlo, a descentralizar hacia los municipios. Vamos a trabajar mucho sobre la autonomía municipal, nosotros creemos que las cosas pasan en los municipios, es la cercanía del intendente con el vecino, la puerta de entrada hacia la relación del vecino y el Estado es el municipio, y entonces a partir de ahí es que nosotros vamos a trabajar con los intendentes. En el caso de la Seguridad, vamos a trabajar en la puesta en marcha de la Policía Ciudadana que dependa del intendente. En Educación vamos a hacer parte de un acuerdo que va a proponer Patricia a todos los gobernadores de 190 días de clases firmes para los chicos, con una ley que va a declarar la esencialidad del servicio para que no haya paros salvajes. También queremos bajar la edad de imputabilidad de los menores, pero eso requiere una ley y la construcción de centros de detención acordes.

¿Tiene nombres definidos para ocupar esas áreas?

Primero hay que ganar y además hay mucha gente participando, mucha gente puede ser. No sabemos exactamente cuántos ministerios van a quedar, sí que van a ser muchos menos. Es imposible pensar que del gobernador puedan depender 20 ministros, es imposible hasta atenderlos. Vamos a reducir los cargos políticos. Cuando llegó Kicillof había 1.000, hoy hay 1.800, eso lo vamos a reducir de un plumazo y también los contratos políticos.

¿También va a achicar el gasto de la Legislatura?

Tiene que bajar el gasto en todos lados, todos vamos a tener que hacer el esfuerzo porque no resiste más esto. La Provincia tiene que bajar el déficit, tenemos que acercarnos al déficit cero porque además tenemos que bajar la presión fiscal sobre el sector privado y para bajar la presión fiscal hay que bajar el gasto. No se puede hacer como algunos diputados ayer que votaron bajar Ganancias pero se despreocuparon de dónde van a financiar esa baja.

¿Cree que fue irresponsable lo que se votó en el Congreso?

Hay una dosis de irresponsabilidad importante porque realmente la caída de recaudación va a ser brutal y no se dijo qué gasto se va a bajar. Uno supone conociendo este gobierno que lo van a resolver o lo piensan resolver, con emisión monetaria y eso va a ser más inflación. Si a eso le agregamos todos los otros gastos que está incrementando el gobierno, se vienen períodos de inflación altísima.

¿Cómo califica al gobierno de Kicillof?

Es un gobierno ausente, no se preocupa de los problemas de la gente. Con la seguridad estamos mal, con la educación estamos pésimos, los hospitales están desquiciados y el Estado no resuelve ningún problema. Las empresas públicas son todas deficitarias y el IOMA es un desastre. La verdad es que no puedo rescatar nada.

Ustedes están buscando polarizar con Kicillof. ¿Cómo hacer para que esa gente que votó a la Libertad Avanza en la Provincia ahora vote a Juntos por el Cambio?

Yo creo que hay que ir con nuestro mensaje. Venimos discutiendo con el kirchnerismo y nos venimos diferenciando. Y somos coherentes en eso desde hace mucho tiempo. Queremos sacarlo de la Provincia para que no quede ningún rastro de esta política populista que no resuelve las cosas y que genera más pobres. Cuando decimos que no nos sentaríamos a negociar con los Moyano, con los Baradel, lo sostenemos. Después estamos mostrando equipo con muchísima experiencia política y ejecutiva. Tenemos ideas que nos guían hacia una una salida, hacia un gobierno que puede sustentar en el tiempo un verdadero cambio. Nosotros mostramos todo eso, después Píparo (la candidata de Milei) mostrará lo suyo y la gente va a comparar. Estamos convencidos de que somos la verdadera oposición al kirchnerismo, que somos los que le podemos ganar, pero además los que después podemos gobernar.