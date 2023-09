Murió el periodista Mario Wainfeld a los 74 años

El periodista y abogado Mario Wainfeld murió hoy a los 74 años, confirmaron las autoridades de Radio Nacional y el diario Página/12, medios en los que se desempeñaba como conductor y columnista político, respectivamente.



La muerte de Wainfeld, ocurrida esta mañana, causó dolor y pesar entre periodistas y dirigentes políticos, quienes expresaron sus condolencias y reconocieron su profesionalismo y compromiso con la verdad.



Wainfeld había sido galardonado en 2017 con el Premio Konex por su rol como Análisis Político, aunque antes de dedicarse al periodismo, a partir de la década del 90, se había desempeñado durante más de 25 años como abogado, título que obtuvo en 1971 en la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Durante su trayectoria, Wainfeld también ejerció la docencia en Derecho, Ciencia Política y Periodismo en las universidades de Lomas de Zamora, de San Martín, El Salvador y la UBA.



Ya en el periodismo, Wainfeld fue jefe de la sección Política del diario Página/12 entre 1997 y 2004. Tras ello, se desempeñó como columnista político, puesto que ocupó hasta hoy.



Antes de eso había sido director e integrante del Consejo de Redacción de la revista "Unidos", creada por el exvicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, con quien compartió la militancia política en el Frente Grande a mediados de los 90. También allí compartió la redacción junto al sociólogo Horacio González y al consultor Artemio López.



En radio, condujo los programas "Mario de Palermo", "En algo nos parecemos" y "Gente de píe", en el que estaba al frente en Radio Nacional. También se desempeñó como columnista en los ciclos televisivos "Duro de Domar" y "Desiguales", éste último en la Televisión Pública.



En 2016 publicó su primer libro "Kirchner, el tipo que supo", al que le siguió, tres años después, "Estallidos argentinos: Cuando se desbarata el vago orden en que vivimos", ambos editados por Siglo XXI Editores.



"Los trabajadores y trabajadoras de este diario lamentamos su fallecimiento y lo recordaremos con respeto por su oficio, y por su compromiso con los derechos humanos y los valores más altos de la democracia", lo despidió Página/12.



También lo hizo la Radio Nacional, quien destacó el "compromiso con la verdad y la justicia" que tuvo Wainfeld en su carrera.



"Su legado será un faro para nuevas generaciones y para quienes creemos en el poder del periodismo para transformar el mundo. ¡Hasta siempre, querido Mario!", agregó la emisora pública.



Entre las primeras repercusiones, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, se mostró "muy conmovido por el fallecimiento" de Wainfeld, a quien consideró un "querido amigo", "gran periodista, comprometido con la verdad y destacado profesional. Lo extrañaremos mucho", según escribió en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.



También el diputado nacional por el Frente de Todos Hugo Yasky expresó su dolor por la muerte de Wainfeld, "uno de los grandes periodistas que retrató con honestidad intelectual y compromiso social las grandezas y las miserias de este tiempo".

El mensaje del presidente

El presidente Alberto Fernández expresó su pesar por la muerte de Mario Wainfeld, que falleció hoy a los 74 años, lo recordó como un "magnífico periodista, honesto y decente" y dijo que lo criticó "muchas veces, pero nunca" lo privó de su amistad.



"Era un momento muy alegre para mí pero alguien se acercó y me dio una espantosa noticia", dijo el Presidente mientras hablaba en el acto de entrega de legajos reparados de siete trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que fueron víctimas del terrorismo de Estado, con las presencias de familiares, amigos y allegados de las víctimas.



"Lo conocí cuando estaba en el secundario y militaba. El era un dirigente de la JUP. Desde entonces nos unió la amistad. Colaboramos juntos en la revista Unidos. Fuimos muy amigos. En los años de la dictadura se refugió en su condición de abogado laboralista y en democracia volvió y fue un magnifico periodista, honesto, decente", expresó el Presidente.



Y agregó: "Me criticó muchas veces y nunca me privo de su amistad. Se acaba de morir Maro Wainfeld y por él pido un enorme aplauso", que fue seguido por una ovación del auditorio reunido en el Polo Científico Tecnológico.