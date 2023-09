Huracán y Vélez se miden con mucho más que tres puntos en juego

Huracán recibe a Vélez en un partido en el que tendrán relevancia los tres puntos en juego para la zona del descenso en la tabla anual de la temporada.

El encuentro, siempre especial entre ambos por lo sucedido en 2009, se jugará a partir de las 21 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, con el arbitraje de Nicolás Lamolina, el VAR a cargo de Ariel Penel y la televisación de la señal codificada ESPN Premium.

El Globo y el Fortín, comprometidos ambos, asumirán un partido importantísimo para la zona del descenso directo en la tabla anual, ya que de haber un ganador se despegará de los demás equipos comprometidos. A esto también estará atento Gimnasia, que para ese momento ya habrá dejado atrás el choque con Central en el Bosque.

La actualidad marca que los dirigidos por Diego Martínez se hacen fuertes de local, con cuatro triunfos seguidos.

Los de Parque Patricios suman 34 unidades, junto a Colón, una más que el Lobo, en tanto que el último puesto es de Arsenal, con 25, aunque los de Sarandí están prácticamente descendidos por la tabla de promedios.

El Globo viene de ganar en casa una final superando a Gimnasia, y con los goles de Cóccaro, las incursiones ofensivas de Pusetto y la conducción de Soñora creció en su juego, más allá de fallas defensivas.

Vélez acumula 36 puntos y esta con un poco más de oxígeno que su rival de turno. Los dirigidos por Sebastián Méndez se complicaron al caer en La Plata precisamente ante el Lobo, y luego mejoraron al superar a Arsenal en Liniers, pero su situación puede agravarse si pierden en el Ducó.

En el historial general, Vélez domina tras 154 partidos, con 58 triunfos contra 53 de Huracán y 43 empates, pero ninguno tan importante y polémico como aquel que le representó el título del 2009 al Fortín y del cual en estos días Ángel Cappa, entrenador quemero, volvió a hacer referencia.

“Si te roban no se te va nunca. No se cura nunca. En esta caso no hay justicia, nunca se investigó nada en el fútbol argentino”, dijo el DT en relación a aquel 0-1 en el José Amalfitani con el cual los de Ricardo Gareca le arrebataron el título.