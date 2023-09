El derecho a jugar movilizó a Meridiano V

Toda una jornada de encuentro social, con la participación de vecinos de distintas edades, tuvo lugar el último domingo en la Estación Provincial del Barrio Meridiano V. Al aire libre y con diferentes propuestas lúdicas se celebró el Día del Derecho a Jugar (se conmemora cada 27 de septiembre). Así, en el playón de ese espacio cultural de las calles 17 y 71 se compartieron juegos fabricados a gran escala y en llamativos colores.

La iniciativa, que se lleva adelante desde 2016, fue impulsada por el colectivo Revancha, el cual convocó a otros grupos de creación, estudio e investigación de juegos para organizar la jornada.

Este nuevo encuentro de Juegos Callejeros ofreció reunir a los vecinos en la vía pública y participar en propuestas confeccionadas a dimensión, con intercambio de materiales, como así también en juegos de mesa.

Hubo, entre el gran abanico de posibilidades, los tradicionales Ta Te Ti y de emboque, como así también otras alternativas de competencia y de colaboración, algunas no muy conocidas en nuestro país pero típicas de otras culturas, y también entretenimientos que fueron creados por los colectivos que participaron.

“El objetivo -resaltó una de las organizadoras del evento, la docente de danzas y teatro Mercedes Aladro- es abrir el abanico de propuestas de intercambio, jugar con el cuerpo, con la voz. mirándonos, registrándonos”.

Chicos y grandes se encontraron con desafíos de piezas a gran escala, no sólo de distintos colores sino también de diversos materiales y con reglamentos que escuchaban por primera vez pero que no por eso dejaba de entusiasmarlos. “La idea siempre es que sean de fácil comprensión para no perder mucho tiempo en explicaciones y que se pueda jugar sin dificultades”, aseveró Aladro.

El gran juego

Sobre el final se invitó a un gran juego que atravesó todo lo sucedido durante la jornada y que convocó al total de los participantes. Con la novela de “Cien años de soledad” (Gabriel García Márquez) como disparador de la consigna, la gente emprendió la búsqueda colectiva de una palabra oculta. Concluyó la propuesta con un mural de participación colectiva.

En el festival lúdico se realizan distintas actividades, algunas en el playón del centro cultural y otras bajo techo. La experiencia nació, como se dijo, en 2016, con la organización de colectivos artísticos y profesionales que trabajan en torno a la práctica y difusión del juego como derecho, en este caso, en nuestra ciudad.

La iniciativa original partió desde el programa Juegotecas Barriales, nacida, justamente, en el Barrio Meridiano V e impulsada desde la ONG de la Estación Provincial como prueba piloto que tomó el Municipio para uno de los principales programas de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

Luego de aquella primera edición se fueron sumando a la propuesta otras organizaciones y se terminó fortaleciendo un grupo de diferentes espacios que trabajan con juegos.

En esta oportunidad participaron los grupos de Juegotecas Barriales, Juguemos Piola, Recujuegos, la Cantera, La Kombi, Palito y Paté, integrantes de Paka Paka, Cuentos y Danzas Jugadas, Notama Arte y La Chicharra.

Asimismo, actuó la banda de La Casita de los Pibes. Hizo su aporte también la línea telefónica 102 de promoción y asesoramiento sobre vulneración de Derechos.

Además, se sumaron juegos que acercaron vecinos del barrio.