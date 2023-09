Personal de la Escuela Técnica 8 de Tolosa denuncia acoso laboral

Una docente, una preceptora y un auxiliar de la Escuela Técnica Nº8 de Tolosa formularon denuncias por presunto acoso laboral por parte de una autoridad de ese establecimiento. Según contaron, habrían sufrido “maltrato y humillaciones”. Desde la Jefatura Distrital de la Dirección de Escuelas se anticipó que se investigarán los hechos.

La docente, que dicta literatura, indicó que al pedir licencia para cuidar a su hijo por enfermedad o para presentarse a rendir algún examen final, ya que estudia Derecho, siempre se encontró con trabas para hacerlo. “Aparecen inasistencias injustificadas o descuentos, presenté quejas en el gremio, en un equipo interdisciplinario de violencia de la Dirección de Escuelas y hasta un recurso de amparo en el Tribunal de Familia Nº2”, dijo la profesora y agregó que sufrió violencia económica por descuentos en el sueldo, la demora en el pago de una suplencia y hasta observaciones por la manera en la que da las clases.

En un tono similar, una preceptora indicó que esa autoridad de la Técnica 8 le negó informe ambiental para pedir una licencia extraordinaria para cuidar a su marido en etapa terminal de cáncer. “Solicité que me permitieran salir a las 16:30 en lugar de las 18 para poder acompañarlo y me lo negó. Cuando regresé me cambió el horario y sufrí persecuciones”, apuntó la preceptora que también es delegada gremial e indicó que, entre otras cosas, le bajó la calificación docente.

Cabe destacarse que la Técnica tiene una matrícula de 1.300 alumnos y también se escucharon quejas por problemas edilicios, como los de la red de agua y cloacal que “se emparchan” sin resolverlos a fondo.

En tanto un auxiliar indicó que la misma persona le negó una nota para presentar en el Consejo Escolar para solicitar más personal para el área. “Me acusó de que la había amenazado, puso una falsa testigo y me humilló ante mis compañeros”, dijo el trabajador.

Ante la consulta de EL DIA, en la Jefatura Distrital se informó que lo único que se recibió es un llamado telefónico de la profesora de literatura y tres correos electrónicos. Se solicitó que acerque a mesa de entradas toda la documentación acerca de la denuncia. Se anticipó, según consultas realizadas, que intervendrá la Jefatura Distrital.