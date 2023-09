Canasta escolar en alza: en seis meses, subió hasta un 80%

Renovar un cuaderno, reponer hojas de carpeta, o reemplazar los lápices de colores ya gastados puede significar una sorpresa, y no de las agradables justamente. Los valores de la canasta escolar aumentaron entre un 60 y un 80 por ciento desde iniciado el ciclo lectivo hasta ahora, y ese margen de 20 puntos depende de que los artículos ofrecidos correspondan a primeras o segundas marcas y a su origen nacional o importado.

”De marzo hasta ahora, los incrementos fueron de más del 60 por ciento”, aseveró Mauricio Gómez, uno de los socios de la librería y papelería de la avenida 7 entre 57 y 58. Y es que, según desglosó el joven la conformación de ese índice en los últimos seis meses, “las subas de precios se van dando de un 15 por ciento, y hasta de dos veces por mes”.

Con algún tiempo en el mercado de los útiles escolares, Gómez recordó que hasta no hace mucho tiempo las variaciones en los valores se establecían dos veces al año. “No más que eso, pero ahora se dan muy seguido”, afirmó.

En otro local del rubro, también situado en la avenida 7 pero entre 56 y 57, estimaron en un 80 por ciento promedio las alzas de los precios en lo que va del ciclo escolar, sobre todo en los productos relacionados con la papelería (resmas, cuadernos, hojas de carpeta). Uno de sus empleados, Gabriel Doglia, anticipó al mismo tiempo: “el mes que viene, la primera marca, con producción que incluye algunos insumos importados, ya nos avisó que vendrá con un aumento del 35 por ciento”.

Una breve lista de los precios de venta de los artículos escolares que presenta el mercado platense da cuenta del impacto de los aumentos en dicho rubro. El cuaderno tapa dura de 100 hojas, Nº 1 (usado por lo general en la escuela primaria) puede llegar a costar hasta 3.500 pesos (“Y no es la marca más cara”, aclaró el encargado de una librería); el Nº 3, 5.270 pesos; el de hoja A4, con espiral (la opción de los estudiantes secundarios y universitarios) desde 1.200 pesos.

Entre los útiles escolares más demandados, se consiguen los lápices negros, de entre 100 y 140 pesos; tijeras, desde 700 a 1.000 pesos; las cajas de repuestos de carpeta por 480 hojas, si son reforzadas, 13.000 pesos, y no reforzadas, 9.900 pesos.

Otros precios: la resma de hojas A4 por 500 hojas, alrededor de 3.800 pesos; el pack de 12 lápices de colores, 1.000 pesos (de producción nacional); bolígrafos, 500 pesos; y correctores, 560 pesos (segunda marca) y 750 pesos (firma líder).

Y ahora va una comparación con algunos de los precios que ofrecía el mercado en el arranque de las clases 2023. Los lápices que, por caso, ahora rondan los 140 pesos, en mayo pasado se vendían a 70 pesos, o la resma de casi 500 hojas no reforzadas que cuesta a casi 10.000 pesos en el inicio de clases se conseguía a 5.000 pesos.

Las mochilas escolares son, quizás, los artículos más caros de adquirir a la hora de empezar las clases. Si bien esta no es época de encargarse de esa compra y por consiguiente no se reponen en los negocios y se venden las que han quedado del comienzo de la temporada escolar, sus precios golpearían cualquier bolsillo: aquellas que van sobre la espalda, no están menos que en 20.000 pesos, mientras que las que mueven un carro cuestan entre 40.000 y 45.000. “Para el año que viene -alertó Doglia- los proveedores avisaron que a costar entre 40.000 y 70.000 pesos”.

El de las librerías/papelerías es un sector con un calendario de stock particular, con una oferta muy vinculada a la temporada de clases. Sin embargo, en esos locales, llega diciembre y se suelen llenar los estantes con los artículos que alumnas y alumnos van a utilizar recién a partir de marzo. Ocurre que está arraigada como hábito entre las familias la modalidad de organizar la canasta escolar en enero, o a más tardar en los primeros días de febrero. De ahí que sobre fin de año ya esté definida la oferta del siguiente ciclo lectivo.

Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelería, Librerías y Afines, entiende como “inevitable” el aumento de los precios en ese rubro. “Por un lado, todos esos artículos están insertos en la vida cotidiana de las personas, y suben de precio como cualquier otro producto, al ritmo de la inflación. Y por otro lado, es una mercadería con un alto componente importado. Las industrias de papel son nacionales, pero los blanqueadores, los emulsionantes, por ejemplo, se compran al exterior”, explicó el dirigente.

Guardapolvos, en alza

Desde una casa de venta de uniformes que incluye guardapolvos, su dueño, Alberto, señaló las subas que se produjeron en pocos meses. Revisando la lista de precios, el hombre indicó que “un guardapolvo de talle 6 u 8, costaba en mayo 6.400 pesos, y hoy, el mismo artículo, está 7.600 pesos; y uno talle 16 vale 12.500 pesos”.

Hay alguna diferencia de precio cuando la prenda lleva broches en lugar de botones. “Es de unos 1.000 pesos”, comentó.

Los guardapolvos pasaron de 6.400 pesos a 7.600 pesos. Algunos ya están 12.500 pesos

A pesar de los fuertes aumentos en el año no se descartan nuevas subas