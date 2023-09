VIDEO. Su padre de 93 años tiene EPOC y reclama al IOMA el pago de prestaciones: "Se muere"

Gloria es una vecina platense que tiene a su papá de 93 años en su casa, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que dificulta que el aire llegue a los pulmones.

Para ello, el hombre tiene un cuidado intensivo de 24 horas, ya que necesita asistencia permanente. Esta decisión fue tomada por la Justicia tras presentar un dictamen de recurso de amparo.

Por su parte, Gloria acudió a la Obra Social (IOMA) el pasado viernes para solicitar que el pago de prestaciones correspondientes, para que su papá pueda ser atendido. Según manifestó a este medio, dos personas lo cuidan en su casa, pero todavía no recibieron los pagos que ya tendrían que haberle hecho: "El proveedor no le están pagando desde el mes de junio y siguen eludiendo la forma de pago y esto hace imposible sostener cualquier proveedor a sus empleados. Ya hay un dictamen desde abril. Y tuve que acudir a diario EL DIA para que me firmaran el expediente y el proveedor pudiese hacerse cargo de mi papá, que se me muere".

"Hoy vuelvo a estar en esta situación pero con una diferencia: que la salud de mi papá esta mucho mas grave y la salud es un derecho constitucional que tenemos en nuestro país y no voy a permitir que estas personas hagan abandono de persona de mi papá", agregó.

El inconveniente mayor radica en que existieron las promesas de pago, pero hasta el momento eso no ocurrió. "Mi hermana está cuidándolo en mi casa. Uno de los cuidadores que está hace muchos años con nosotros, como la chica de la noche, que han decidido quedarse igual. Mi papá necesita atención permanente de 24 horas de enfermería", señaló.

"IOMA tiene que hacerse cargo. En el juzgado me dijeron que me tenia que presentar con mi abogado con una cautelar. En tanto mientras yo sigo haciendo tramites, mi papá se muere", finalizó.