VIDEO.- Cami Homs debutó en el Bailando: qué puntaje recibió y qué dijo sobre Rodrigo De Paul

Cami Homs debutó en la pista del Bailando 2023, en una nueva temporada del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. En esta oportunidad, por América TV, la presentación llegó a tener 15 puntos de rating.

Marcelo Tinelli la presentó como “una mujer que no conozco pero me parece muy bella” para luego mencionar que “es mamá de dos pequeños con Rodrigo De Paul y está en pareja con el Principito Sosa”. Así, la mamá de Francesca y Bautista salió a la pista con su bailarín.

Debut energético pero poco puntaje

Acompañada de Nicolás Fleitas, eligió “Te cura” de María Becerra, que combinó con otras canciones del estilo, como la de Emilia Mernes. Por este reggaeton llegaron a solo 10 puntos, sin contar con el voto secreto de Pampita.

Para Ángel de Brito, a la modelo le faltó “contundencia, firmeza y posición”, por lo que los calificó con un 2. Marcelo Polino coincidió con su colega periodista en el puntaje.

Moria Casán, con el 6 en la mano, argumentó: “No tengo prejuicios y sé que es tu primera vez y pensé que iba a hacer una participación desvanecida”.

Pampita, con voto secreto, es la que más conversó con la participante. Tras darle la bienvenida, le confesó: “Me alegro mucho de todas las cosas que estás haciendo vos, después de tantos años haciendo cosas para el otro”.

“Hoy estás haciendo todo para disfrutar vos, para brillar vos, para hacer tu carrera. Sos una madraza y me encanta que estés en esta pista. Ojalá te dé muchas satisfacciones pasar por este programa. Yo veo un diamante en bruto. Para ser una primera vez y arrancar con reguetón, que es muy difícil, veo que hay algo ahí para sacarla buena”, cerró.

El puntaje a De Paul

Como era de esperar, la pregunta sobre el vínculo actual con Rodrigo De Paul no podía faltar, menos aún ante la reciente separación con Tini Stoessel. La modelo tiene un bozal legal para no hablar de su ex y un impedimento judicial para que los hijos que tienen en común no vayan a la televisión.

Al ser consultada por el conductor de LAM, Homs destacó que actualmente la relación con el padre de sus hijos es Cordial”. “¿Del 1 al 10?”, repreguntó De Brito. A lo que la modelo respondió con un 8.