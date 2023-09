VIDEO. Dos motociclistas "volaron" varios metros y casi caen adentro de un comercio en Berisso

En los últimos días, un violento accidente entre una moto y una camioneta tuvo lugar en el cruce de 17 y 153 de Berisso. Los ocupantes de la moto debieron ser trasladados hacia el Hospital Larraín luego del brutal impacto.

El episodio fue registrado por una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio. En las imágenes, se puede ver que a raíz del impacto los individuos salieron despedidos y casi caen dentro de un comercio que se encuentra en la mencionada esquina.

Rápidamente, por aviso del COM, agentes de la Policía y personal médico del SAME concurrieron al lugar y prestaron asistencia para los ocupantes del rodado menor. Luego de ser trasladados hacia el nosocomio, constataron que no sufrieron heridas de gravedad.